旱情使得不列颠哥伦比亚省水电公司减少水库发电量

阿鲁埃特湖位于温哥华东部大约一小时车程的省立公园内，它也是BC水电公司的水库，定期引水发电，并保证水位足以维持阿鲁埃特河里的三文鱼群。

太平洋水资源研究中心主任、西蒙菲沙大学教授安迪尔（Zafar Adeel）说，目前影响该省大部分地区的干旱状况不太可能导致立即出现能源短缺。

但他同时表示，未来不列颠哥伦比亚省沿海地区的缺水问题将可能对能源供应和动物栖息地带来威胁，并可能使该地区更容易发生山洪。

BC水电公司发表的一份书面声明说，阿鲁埃特水库的水被引到Stave和Ruskin分水岭，用于 两个系统的水管理和发电，也被引到阿鲁埃特河，以保护鱼类栖息地。

由于持续的干旱条件，分水岭的发电量已经减少，以释放最小的流量，这也保证了Ruskin大坝以下的流量，这是维持鱼类栖息地所必需的。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin