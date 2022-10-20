数学标准考试：超过50%的安大略6年级学生不达标

教育质量和问责办公室（The Education Quality and Accountability Office）本周四公布的数据显示，与疫情前的2018学年相比，三年级和六年级学生的数学成绩没有改善。2018时，刚当选的省长福特政府承诺全面改革安省的数学教学，提高标准考试成绩。

数据显示，今年仅有47%的六年级学生达到了数学标准，而2018年则是50%。与此同时，59%的三年级学生达到了数学标准，而四年前为60%。

对于九年级学生来说，52%的学生达到了标准，低于三年前的75%。

三年级和六年级的考试在是5月和6月进行。这是学生第一次在网上参加标准考试。

3年级学生的阅读和写作分数也比2018年低，不过6年级的分数大致相同。

考试主持机构表示，上述数据显示，安大略省的学生成绩与其它地区相似，新冠疫情对数学成绩的影响比对语言课成绩的影响更显著。

安省教育部发言人也将上述不理想分数归咎为新冠疫情，说安大略省致力于帮助学生在疫情后赶上进度。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin