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数学标准考试：超过50%的安大略6年级学生不达标
安大略省在新冠疫情两年后的今年春季进行的中小学标准考试结果显示，超过半数的六年级学生的数学成绩没有达到该省标准。
教育质量和问责办公室（The Education Quality and Accountability Office）本周四公布的数据显示，与疫情前的2018学年相比，三年级和六年级学生的数学成绩没有改善。2018时，刚当选的省长福特政府承诺全面改革安省的数学教学，提高标准考试成绩。
数据显示，今年仅有47%的六年级学生达到了数学标准，而2018年则是50%。与此同时，59%的三年级学生达到了数学标准，而四年前为60%。
对于九年级学生来说，52%的学生达到了标准，低于三年前的75%。
三年级和六年级的考试在是5月和6月进行。这是学生第一次在网上参加标准考试。
3年级学生的阅读和写作分数也比2018年低，不过6年级的分数大致相同。
考试主持机构表示，上述数据显示，安大略省的学生成绩与其它地区相似，新冠疫情对数学成绩的影响比对语言课成绩的影响更显著。
安省教育部发言人也将上述不理想分数归咎为新冠疫情，说安大略省致力于帮助学生在疫情后赶上进度。
CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin