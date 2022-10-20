促进竞争：CRTC为虚拟无线网络推出新规则

MVNOs是指没有自己的手机塔或频谱权力的手机网络公司，他们只是在其他公司的网络上购买 空间 （space)，并将其转售给消费者，通常价格要便宜得多。

比如加拿大演员和企业家雷诺兹 (Ryan Reynolds) 拥有的Mint Mobile是美国MVNO的一个例子，它在美国境内以每月30美元的价格销售无限量数据，通话和短信计划。该公司没有自己的手机塔，只是将其购买的 空间 转售给消费者。但雷诺兹这样的公司不能在加拿大运营。

CRTC要求MVNOs在加拿大拥有自己的网络才能运营。本周三，CRTC公布的新规则要求现有公司开始与区域无线网络供应商进行谈判，商定MVNO的批发价格。

CRTC表示，这些谈判将有助于确保合格的MVNOs接入5G网络，并确保其网络服务不会因为客户在各覆盖区之间漫游而被中断。

CRTC主席斯哥特（Ian Scott）表示：这使得距离实施其政策又近了一步， 这将使区域供应商在竞争有限的地区提供无线网络服务。 这将有助于为数百万加拿大人提供更多可负担的选择，同时增强竞争。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin