加拿大人也希望能买到非处方助听器

目前在加拿大，助听器只能凭处方购买，一副助听器的价格月在2000到8000加元。

据听力学家估计，大约300万加拿大人有一定程度的听力损失，这是可以通过助听器来改善的，但不幸的是，其中约80%的人不佩戴助听器。

一些有听力损失的加拿大老年人往往拖着不去配置助听器，价格是其中的一个主要原因，因为最基本的助听器在加拿大需要大约2,000加元，另外，使用助听器的一些技术困难，听力损失者本人的耻辱感，不愿意承认自己有听力问题也是其中原因。

有评论家建议，加拿大应尽快采用美国的非处方助听器方案。

目前在加拿大人要凭处方才能买助听器，这就需要去看听力学家和专科医生，进行全面的听力测试和评估，而不少老年人未必需要这么复杂的程序，非处方助听器可以节省医疗资源，不必大家都排队等着约听力专科医生。如同配老花镜，有不少人往往购买非处方的老花镜，价格会便宜许多倍。

当然，非处方助听器只适合轻度及中度听力损失的成年人，不适合儿童或有严重听力损失的成年人。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin