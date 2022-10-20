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加拿大人也希望能买到非处方助听器
美国食品和药物管理局（FDA）从本周开始允许在药店和其它一些零售店销售不需要医生处方的助听器，许多加拿大人希望加拿大也能尽快实施这一方案。
目前在加拿大，助听器只能凭处方购买，一副助听器的价格月在2000到8000加元。
据听力学家估计，大约300万加拿大人有一定程度的听力损失，这是可以通过助听器来改善的，但不幸的是，其中约80%的人不佩戴助听器。
一些有听力损失的加拿大老年人往往拖着不去配置助听器，价格是其中的一个主要原因，因为最基本的助听器在加拿大需要大约2,000加元，另外，使用助听器的一些技术困难，听力损失者本人的耻辱感，不愿意承认自己有听力问题也是其中原因。
有评论家建议，加拿大应尽快采用美国的非处方助听器方案。
目前在加拿大人要凭处方才能买助听器，这就需要去看听力学家和专科医生，进行全面的听力测试和评估，而不少老年人未必需要这么复杂的程序，非处方助听器可以节省医疗资源，不必大家都排队等着约听力专科医生。如同配老花镜，有不少人往往购买非处方的老花镜，价格会便宜许多倍。
当然，非处方助听器只适合轻度及中度听力损失的成年人，不适合儿童或有严重听力损失的成年人。
CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin