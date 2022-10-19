小儿麻痹症将可能再度流行：各国政府投入资金

世界卫生组织总干事谭德赛在柏林举行的世界卫生峰会结束时的讲话中指出，以前没有小儿麻痹症（脊髓灰质炎）的国家现在出现新的病例显示，如果该疾病在 各地消灭，它可能会在全球重新出现 。

来自美国、澳大利亚、法国、德国和日本的这一资金将由全球根除脊髓灰质炎组织用于治疗并阻止该病毒新变种引发的疫情。

野生脊髓灰质炎病毒目前仅发现于两个国家，巴基斯坦和阿富汗。在去年的6起病例后，今年到目前为止已发现29起病例，包括在非洲东南部发现的源于巴基斯坦的病例。

2022年，医学专家发现小儿麻痹症（脊髓灰质炎）在美国、以色列和英国未接种疫苗和接种疫苗不足的人群中传播。今夏在美国纽约州，一名年轻人在感染后瘫痪，这是美国近十年来的第一个病例。

小儿麻痹症（脊髓灰质炎）是主要通过粪便污染传播的高度传染性疾病。曾经每年在世界各地造成成千上万的成人和儿童死亡或瘫痪。1953年在加拿大的疫情爆发造成近9000人感染，500人死亡。这是当时自1918年流感以来加拿大最严重的流行病。

医学专家说，目前对小儿麻痹症（脊髓灰质炎）没有治疗方法，但疫苗能提供几乎100%的免疫力，医学专家呼吁没有接种疫苗的人，尤其是儿童尽快接种疫苗。

在加拿大，在新冠疫情流行期间出生的许多婴儿，由于家庭医生不能面见就诊而错过了部分常规疫苗接种，其中小儿麻痹症（脊髓灰质炎）和麻疹的疫苗接种率有所下降。

CBC News，AP，Reuters，adaptation en chinois par Beijia Lin