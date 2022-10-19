皇家骑警华裔女警官杨慈心执勤时遇害

杨慈心是本拿比皇家骑警支队的精神健康和无家可归者外展小组警官，她本周二在公园执勤时被刺伤，之后在医院不治身亡。

不列颠哥伦比亚省警察局副局长麦克唐纳（Dwayne McDonald）在新闻发布会上说， 杨警官是一个善良和富有同情心的人，这使她的死亡更加难以接受。

31岁的杨慈心在三年前加入加拿大皇家骑警。据温哥华台北文化办事处证实，杨慈心的父母来自台湾，她是第二代移民。

警方说，杨慈心当时正陪同该市公园的一名管理人员处理位于Broadview公园的帐篷问题。

BC紧急医疗服务机构对加拿大广播公司说，他们在周二上午11点17分接到电话，说本拿比发生了一起警察受伤事件。他们派出8辆地面救护车，警官杨慈心被送往医院，她随后在医院去世。刺伤她的嫌疑人因枪击受伤，也被送往医院。

总理特鲁多及几位联邦内阁部长在周二发推文向杨慈心警官的家人，朋友和同事表示哀悼。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin