加拿大统计局：9月份通胀率下降到6.9%

这是通胀率从今年7月以来连续第三个月下降，6月的通胀率是40年来的最高点：8.1%。

通胀率下降是因为汽油价格在下降，但目前食品价格继续上涨。经济学家们本来预期9月份通胀率会有较大的下降，大约在6.7%，但食品价格拉高了通胀率。

在过去的一年中，超市的食品价格增长了11.4%，这是自1981年8月以来超市食品价格最大的年度增长率。

过去一年来，超市一些食品价格上涨举例： 谷物早餐类食品上涨17.9%。

烘焙产品上涨14.8%。

新鲜水果上涨12.9%。

新鲜蔬菜上涨11.8%。

奶制品上涨9.7%。

肉类食品上涨了7.6%。

目前食品通胀率几乎是整体通胀率的两倍。食品通胀现在已经连续10个月高于整体通胀率。许多人抱怨大型超市趁通货膨胀而贪心膨胀。在刚过去的第三季度中，多数连锁超市的盈利高于去年同期或等同于去年同期，并且都大大高于新冠开始前的2019年同期。

汽油价格是今年早些时候通货膨胀的一个主要因素，现在已经连续三个月下降。目前汽油价格仍然比一年前平均高出13%，但在9月份下降了超过7%。

不过，不列颠哥伦比亚省的汽油价格趋势是唯一例外，因炼油厂意外关闭，导致该省汽油价格飙升，九月份该省的汽油价格上涨了27%。

食品和能源价格往往不稳定，因此统计时将其剥离出来，以计算核心通胀率，9月的核心通胀率保持在5.3%，这表明尽管银行一直在加息控制通胀，但通胀压力并没有减弱。

Pete Evans，CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin