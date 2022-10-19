中共二十大继续召开，习近平被称为“人民领袖 ”

在星期一的二十大记者会上，中共中央政策研究室副主任田培炎将习近平称为 这个时代产生的杰出人物，众望所归的人民领袖 。此外新华社，人民日报等中国官方媒体也已经明确称呼习近平为 人民领袖 。

习近平是继毛泽东以来，第一个使用这一称呼的中国首脑。此前，在2017年举行的中共十九大一中全会上，习近平被称为 新时代的领路人 ，

新华社当时发表的文章上评价习近平为: “ 一、开创性的领导人；二、伟大斗争中形成的党的核心；三、为人民谋幸福的勤务员；四、有担当的国家改革发展战略家；五、重塑军队和国防的统帅；六、国际舞台上的大国领袖；七、新时代现代化建设的总设计师。”

另据报道，本来应该在本周二（10月18日）公布的的中国第三季度GDP报告被推迟公布，中国国家统计局在宣布这一决定时，没有给出理由。

有专家认为这一罕见的延期举措是第三季度经济数据不佳，在二十大期间报喜不报忧，暂缓公布。但也有专家认为暂缓公布第三季度经济数据是中国政府希望舆论完全聚焦在二十大上。

CBC News, AP，Xinhua，BBC，daptation en chinois par Beijia Lin