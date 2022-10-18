首席卫生官谭咏诗呼吁加拿大人接种新冠二价疫苗

谭谭咏诗在议会卫生委员会的会议上说，恢复新冠防疫限制的决定 – 如强制戴口罩和关闭学校等，将主要由各省和地区决定。

联邦政府本月早些时候取消了入境新冠防疫限制，但警告说，如果新冠疫情恶化，这些限制将可能会恢复。

本周二，回应反对党保守党的质询，谭咏诗为加拿大的防疫限制做了辩护，她指出，美国的新冠平均死亡人数是加拿大的三倍，因为美国的新冠防疫限制比加拿大要宽容。

谭咏诗引用加拿大公共卫生署（ Public Health Agency of Canada ）的研究报告说，如果没有防疫限制和广泛接种疫苗，加拿大的死亡人数可能会高出许多。

根据政府的统计数据，80.3%的加拿大人打了两针疫苗，但只有49.6%的人打过第三针，而在过去六个月中，只有18%的加拿大人打了疫苗。

首席卫生官谭咏诗表示，加拿大人应该听取免疫咨询委员会（National Advisory Committee on Immunization）的建议，在距上次接种疫苗或感染新冠六个月之后接种二价疫苗。

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CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin