【市选】安省万锦市选投票已经开始！候选人刘肇麟：为下一代参选

万锦市（Markham）紧邻加拿大最大城市多伦多进入万锦市，最明显的感觉就是，在交通繁忙的路口插满了市议会各位竞选者的大幅招牌。

新一届市政选举已经于10月14日开始，并会持续到下周一（10月24日）

选民有机会投票选出新一届的市长，区域议会议员，市议员，及学务委员。

万锦市选进入投票阶段，街头到处是候选人的招牌。 照片：Radio-Canada / Yan Liang / RCI

为下一代参选

刘肇麟（Ritch Lau）是这次万锦第二区市议员候选人中华裔选民相对比熟悉的一位。过去十五年，他一直在当地的一家中文电视台担纲晚间新闻节目的主播以及记者。

在接受加广中文记者采访时，他表示，自己对加拿大政治的认识，对三级政府的运作，议员职责等的了解，就是多年耳濡目染积累起来的，这也让他真诚相信，自己会是一个好议员 —— 而议员最重要的品质是诚实、公正。

在与选民沟通过程中，他也形成了自己的政纲，包括监督政府在疫情下能够 聪明严谨地使用纳税人金钱 ，设立 邻里守望 项目来防止社区罪案增加的趋势；以及筹建一个社区活动中心，为孩子们提供游泳等设施，让老人们有一个活动场所。

此外，他也对万锦市的过度开发表示警觉，并支持在万锦市设立一个 说客注册 名单，让政府运作更透明。

浏览万锦选举委员会的网站，会发现今年华裔候选人的比例很高比如，在12位竞选区域议员（Regional Councilors)的候选人中，有6位是华裔。而

刘肇麟所在的万锦第二区市议员选举中，五位候选人中，四位是华裔。

但从约克区域议员的构成来看，二十位议员中，华裔仅占了一席，大量的南亚人口则完全没有代表，这太不2022年了，无法代表地区人口的变化。我认为，应该是让有能力的人当选，不分种族。我想强调的是，我不仅仅代表华裔参选，也是为选区内的所有人参选，更是为我们的下一代参选。 引自 刘肇麟

刘肇麟今年38岁，14岁时从香港移民加拿大，在多伦多大学嘉士堡校舍取得心理学学士学位。这样的背景可以令他以流利的英文、粤语、和国语与选民沟通。

目前，他太太以及只有一岁半的女儿住在万锦市第二区。

刘肇麟认为，作为千禧一代和年轻的父亲，希望自己的政纲能够为下一代提供一个尊重多元文化的环境。

万锦选举委员会选民沟通专业人士雷展程（Pody Liu)呼吁民众投票。 照片：Radio-Canada / Yan Liang / RCI

市选关乎日常点滴

万锦选举委员会的选民沟通专业人士雷展程（Pody Liu）告诉记者，市政选举没有联邦或是省选举那样的关注度，所以，市选期间，他与华裔社区人士，无党派机构合作，组织讲座，用国语或者粤语来介绍市选规则程序，投票注意事项等。

我们始终鼓励多元文化背景的人参与竞选，鼓励更多的民众投票，我们相信一个多元化的市政府对整个城市发展是非常有帮助的。 引自 雷展程

他向记者展示的数据显示，过去二十年来，万锦市市政选举的投票率实际上是逐年上升的：从2000年的28.7%，逐年上升到2018年的38.9%。

而他把投票比例有所上升，归功于万锦选举委员会延长了投票时间，让市民有10天（250小时）充足时间投票，投票注册方式更加简便，以及让网上投票与现场投票并行。

但他还是认为，不到一半的投票率太低。市选影响到的是你的日常生活，比如像铲雪，倒垃圾等紧急状况，你不会去找一个联邦议员 —— 一个有责任心的市议员非常重要。在市政交通、学校建设等方面，市议员和学务委员也起了重大的作用。

2018年，万锦市的选民注册人数为 202,294人。

万锦市第二区市议员候选人科里斯（Trina Kollis）。 照片：Radio-Canada / Yan Liang / RCI

竞争激烈第二区

刘肇麟所在的万锦第二区选情尤其激烈，因为过去十几年代表该区的市议员何胡景（Alan Ho）决定在今年参选区域议员，而这个空缺令不少人跃跃欲试。

接受加广采访的另外一位候选人科里斯（Trina Kollis）是一位商界人士。

我生活在万锦第二区，我在这里养育了我的孩子，我和丈夫有自己的生意。现在孩子们长大了，我觉得，是时候更加参与社区的建设。比如，市区的过度开发，交通拥堵问题，社区安全问题令居民非常不安。 引自 科里斯

她特别强调，万锦市发展迅速，批准大型开发项目，会给居民生活方式带来很大影响，所以，市政建设应该更多听取民众的意见，她如果当选，会更加关注这一点。

她表示，参政是自己的 热情所在 ，甚至可以说是一种爱好，因为她喜欢帮助别人，令她感到快乐。而在新冠疫情爆发之后，她更希望能够给社区带来不同。

而她之前的参政经验是，曾在今年代表新蓝党（New Blue）参与安省选举。采访中，她亦多次强调：自己是个保守党人。

万锦市第二区的另外的三位候选人还包括，拥有丰富社区活动经验的刘兆果（Larry Lau） （新窗口），特殊教育专家王艳 （新窗口）（Yan Wang）， 以及关注社区安全的孙志峰（Steven Sun） （新窗口）。