加拿大有关长新冠病情的两项新研究

加拿大统计局本周一（10月17日）发表的一份报告指出，近15%感染新冠的人说，他们在最初感染后三个月甚至更长时间里有疲劳、气短或脑雾等遗留症状。

但是，该报告也发现，与新冠疫情早期阶段相比，自去年年底新冠奥密克戎变体进入加拿大以来，长新冠患者比例减少了许多。

在2021年12月之前感染新冠的加拿大成年人中，有25.8%的人在感染后至少三个月内仍然感觉有症状。而在2021年12月之后感染新冠的成年人中，三个月后仍感觉有新冠症状的人只有10.5%。

这项调查是加拿大统计局与加拿大公共卫生局合作进行的，这是加拿大新冠疫情以来第一份全国范围的此类报告。

另外，上述研究报告还提供了进一步的证据将长新冠症状和感染新冠时的严重程度联系起来：

在长新冠症状患者中： 36.4%的人表示最初感染新冠时症状严重。

15％的人表示最初感染新冠时症状为中度。

6.3%的人表示最初感染新冠时症状为轻度。

医学专家们表示，接种疫苗可能是过去一年里长新冠患者减少的一个关键原因。

与此同时，本周一（10月17日）发表在《加拿大医学会杂志》（CMAJ）上的另一项研究报告指出，安大略省新冠检测呈阳性的人在感染痊愈后的几个月里比检测呈阴性的人使用医院和其他医疗服务的次数要多一些。

相关报道 新冠后遗症可能源于病毒抗体造成的脑损伤

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin