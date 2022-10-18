加拿大退休人数大增，企业设法应对劳工短缺问题

另外值得关注的一点是，目前接近退休年龄的人数比以往任何时候都多，大约每五个处于工作年龄的加拿大人就有一个在55至64岁之间。按照加拿大的平均退休年龄64岁计，这意味着将有更多的加拿大人在未来几年离开他们的工作。

许多企业已经在着手解决这一劳工短缺问题，比如加拿大著名的木工和园艺工具及礼品公司Lee Valley Tools就在几个月前在渥太华总部外挂出了一个招聘牌，称 不需要经验 ，这句话反映了该企业在招工政策上的转变。

Lee Valley Tools公司公司总裁塔斯（Jason Tasse） 照片：Sarah Bridge/CBC

Lee Valley Tools公司目前采取的长远招工计划是：支付更多的薪水，提供更好的福利，增加轮班灵活性，并投入资金培训新雇员的技能。公司总裁塔斯（Jason Tasse）说： 我们放弃了以往许多传统的招聘方法。 过去，他们会要求来申请工作的人提供具体的技能和推荐信，现在，这些都不再重要了。

蒙特利尔银行经济学家卡夫赛奇（Robert Kavcic）表示，加拿大各地企业都在采取类型措施，许多公司在重新调整他们的招聘方法，因为大家都在面临新冠疫情后的劳工短缺问题。

随着公寓和其他建筑项目的增加，多伦多市政府现在需要工程师、城市规划师和工人。上个月，多伦多市政府在招聘时采用 TikTok 和 Instagram 视频，吸引人们来申请多伦多水务公司的废水处理等职位。

魁北克省一些企业雇主在刚过去的省选期间要求政治家考虑增加移民数量，以解决魁北克企业劳工短缺的燃眉之急。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin