冬季将至，加拿大的医院急诊部面临巨大压力

在过去一周里，蒙特利尔市的急诊室负荷一直在150%左右，有些甚至超过了200%。

魁北克省急诊医生协会负责人莫里斯（Judy Morris）医生说，新冠疫情严重期间和今年春夏以来的医护人员短缺带给医院的持续压力对整个医疗系统造成了伤害。

魁北克省，安大略省，阿尔伯塔省，不列颠哥伦比亚省的情况尤其严重，请见以下部分统计：

今年8月份：安大略省急诊病人等待住院床位时间：33小时

今年8月份：安大略省病人等待救护车抵达的时间：83分钟

10月14日： 蒙特利尔的急诊室负荷：147%

10月14日： 魁北克省因新冠请病假的医护人员： 4,000 人

另外，一些乡村地区的医院因医护人员短缺不得不在周末关闭急诊部，急诊病人需前往1小时到2小时车程之外的另一家医院的急诊部就诊。

为了腾出医院床位，安大略省政府做出一个引起许多争议的决定，允许将老年病人送到150公里以外的长期护理院。

考虑到一些欧洲国家目前新冠患者已经开始呈上升趋势，医学专家担心今年冬季的流感加新冠会给医疗系统带来更加难以承受的压力。医学专家呼吁人们接种流感和新冠疫苗，以免挤兑已经严重超负荷的医疗系统。

Benjamin Shingler，CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin