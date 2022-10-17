通胀之下加拿大省级政府财政盈余快速增加

大宗商品价格上涨和新冠之后火爆的经济是促动这些省份财政收入增加的原因。

不列颠哥伦比亚省、萨斯喀彻温省和魁北克省今年的预算原本是有赤字的，但现在预计会有盈余。安大略省的赤字已经下降，不过预计其赤字仍将超过180亿加元。

曼尼托巴省增加的电力出口使该省的赤字从预算的5.48亿加元下降到2.02亿加元。

价格上升也使阿尔伯塔省，萨斯喀彻温省和纽芬兰-拉布拉多省受益。在俄罗斯入侵乌克兰后，石油、天然气和化肥价格飙升。

通货膨胀是人们和企业之痛，但随着税收的增长，较高的价格有助于增加政府收入。通货膨胀率比专家们最初预计的要高得多，而且持续得比预计得要长久。

专家们对大多数省政府目前享受的财政盈余感到惊讶，但他们强调这只是暂时的。专家们警告说，随着经济放缓和利率攀升，目前各省政府的意外财运恐不会持续太久。

Kyle Bakx，CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin