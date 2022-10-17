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罗布劳超市宣布保持其品牌No Name不涨价直到明年一月底
加拿大最大连锁超市罗布劳（Loblaws Companies Ltd. ）星期一（10月17日）宣布，他们将保持自己旗下品牌No Name的所有产品价格保持不涨直到明年1月31日。No Name品牌包括超过1,500 种食品和日用品。
Loblaw总裁韦斯顿（Galen G. Weston）说，今年平均每篮子食品的价格上涨了约10%，而苹果、汤和薯片等的涨幅则更高。
韦斯顿表示，食品供应商将高成本转嫁给超市，这是他的公司无法控制的。他同时解释说，虽然超市努力抵制一些不公平的价格上涨，但大多数食品价格上涨是合理的，因为供应商的成本上涨了。
于是，罗布劳超市决定把重点放在自己能掌控的地方，所以他们自己旗下的品牌No Name除了锁定价格不涨外，还将在未来几周提供更多的优惠，以缓解食品价格上涨的问题。
西方其它一些国家的超市已经在采取类似措施，比如法国的家乐福超市（Carrefour），德国的利多超市（Lidl）。达尔豪斯大学食品分销和政策教授查布瓦（Sylvain Charlebois）说，加拿大超市早就应该这样做了。
The Canadian Press，CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin