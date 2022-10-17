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中共二十大星期一继续召开，分组会议上代表们纷纷表忠心
中国共产党第二十次全国代表大会星期天（10月16日）在北京开幕，中共总书记习近平发表了第19届中央委员会工作报告。习近平的这一讲话持续了近两小时，强调了“坚持动态清零”政策，“中国式现代化”，“绝不会承诺放弃使用武力”统一台湾，他还呼吁加快建设一支世界级的军队。
在聆听了习近平的工作报告之后，代表们对这一报告进行分组讨论，星期一分组讨论继续进行。
据西方媒体报道，与会代表的分组讨论事实上成为代表们对习近平表忠心的机会，政治局委员们在分组会议上纷纷表示拥护
两个确立，
两个维护。
据新华社报道，习近平本人参加了广西代表团的讨论，他在讨论中向与会者强调，要
学习贯彻党的二十大精神，要牢牢把握过去5年工作和新时代10年伟大变革的重大意义，牢牢把握新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，牢牢把握以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的使命任务，牢牢把握以伟大自我革命引领伟大社会革命的重要要求，牢牢把握团结奋斗的时代要求。全党全国各族人民要在党的旗帜下团结成 ‘一块坚硬的钢铁‘，心往一处想、劲往一处使，推动中华民族伟大复兴号巨轮乘风破浪、扬帆远航。
西方媒体注意到，105岁的中国元老宋平出席了二十大开幕式，但96岁的前总书记江泽民没有出席，前总书记胡锦涛在开幕式上坐在习近平左侧座位上，张德江、俞正声、刘云山、张高丽等已卸任的前政治局常委都出席开幕式，这是张高丽自著名网球选手彭帅去年11月性侵微博发表以来首次公开露面
CBC News, AP，Xinhua，Thomson Reuters，adaptation en chinois par Beijia Lin