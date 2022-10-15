总督玛丽·西蒙说，媒体对她的巨额餐饮费的报道不够公平

《国民邮报》首先报道了总督海外出访的巨额餐饮费问题，今年三月，她和随行人员的中东之行在伦敦、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔和科威特停留，国防部负责组织这一行程餐饮的有关人士说，8天行程的餐饮总费用约为8万美元。

西蒙告诉CBC 议会节目 （The House）主持人凯瑟琳·卡伦，她的办公室与加拿大人一样关注旅行费用，并正在与加拿大全球事务部和国防部合作，以减少今后的开支。

上个月，加拿大全球事务部的礼宾司司长的斯图尔特·惠勒（Stewart Wheeler）说，航班的一些款项 有问题 。保守党议员皮埃尔·保罗-赫斯（Pierre Paul-Hus）说，他想知道是否存在 额外的费用 。

总督的副秘书克里斯汀·麦金泰（Christine MacIntyre）告诉议员，总督府也对费用感到吃惊，她说： 这些费用对我们所有人来说都很震惊，我们只是吃了鸡蛋和鸡蛋饼 。

总督玛丽·西蒙说，她不参与行程的后勤规划，她专注于她旅行的目的。她指出，旅行是总督工作的必要组成部分。

总督玛丽·西蒙是在冰岛雷克雅未克接受CBC 议会节目 节目采访的，总督正在那里参加了北极圈会议，讨论北极地区面临的问题和挑战的聚会。

CBC News, adaptation en chinois par Beijia Lin