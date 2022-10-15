英国国家美术馆的梵高名画被环境保护人士泼番茄汤

不过因为这幅名画有玻璃护罩，所以画面并未受损，只是镀金的画框轻微受损。这幅画是梵高在1880年代末创造的代表作《向日葵》的几个版本之一。

进行这一抗议活动的 停止开采石油组织 （Just Stop Oil）希望英国政府停止新的石油和天然气项目，两名年轻的活动人士将两罐亨氏番茄汤泼在有玻璃护罩的梵高画作上，随后这两名抗议者还把自己的手用胶水粘在了画廊的墙上，以防止被警方立刻带走。

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伦敦警方在声明中说，专业人员融开了他们手上的胶水，他们随后被带到了伦敦市中心的一个警察局拘留。

停止开采石油组织 此前已因以美术馆中艺术品来进行抗议并获取公众关注的做法受到批评。今年7月， 停止开采石油组织 的抗议人士将自己粘在伦敦皇家艺术学院达芬奇的《最后的晚餐》（The Last Supper）的画框上，以及粘在国家美术馆的约翰·康斯特布尔的《干草车》（The Hay Wain）的画框上。

在为时两周的抗议活动中，环境保护抗议人士还封锁了伦敦一些桥梁和交叉路口。这些抗议示威主要是针对英国政府新一轮的北海石油和天然气勘探计划。有环保人士和科学家批评英国政府的这一做法损害和违背了英国政府在气候变化上所做的承诺。

AP, CBC News, adaptation en chinois par Beijia Lin