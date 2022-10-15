【分析】历史学者赖小刚：“倒习标语”让我想起那句“欲悲闻鬼叫”；会带来什么影响？

在国际瞩目的中共二十大召开前三天 （10月13日），有人在北京高校聚集的四通桥上，展示呼吁罢免习近平的标语。

他在桥上挂起的巨幅白色上写着：罢课罢工罢免国贼习近平 、 不要核酸要吃饭，不要文革要改革 、 不要封城要自由，不要领袖要选票 、 不要谎言要尊严，不做奴才做公民”。

加拿大皇后大学历史系客座教授赖小刚 （新窗口）接受加广采访时首先表示：

我最大的感受是，他真是个非常勇敢的人。而事件说明，当下中国社会政治社会的压力，已经有些像1976年了。而且，他喊出的这段话非常有份量，是当下民众内心愤怒而对国家前途担忧的准确表达。它让我想起了1976年的‘四五运动’，在天安门，有人写下了‘欲悲闻鬼叫’的诗句。 引自 赖小刚

而赖小刚提及的这首诗，来自当年的《天安门诗抄》，作者是王立山。

全诗内容： 欲悲闻鬼叫，我哭豺狼笑。 洒泪祭雄杰，扬眉剑出鞘。

1976年，经过了十年文革，民众对以毛泽东和 四人帮 为代表实施的极左政策的失望和绝望已经达到顶点，这才在中国时任总理周恩来去世后，发生大规模民众自发悼念，进而爆发 四五天安门事件 。

中国从来不缺乏清醒的人，也有在危难时刻敢于站出来振臂一挥，唤醒民众的，比如谭嗣同和汪精卫，他们是真正的革命者。这样的人在各国历史上都有，每每到了历史的关键转折时刻，这样英雄气概的人就会出现可以放在历史长河中慢慢来看他们的影响。 引自 赖小刚

赖小刚还认为，这位抗议者和他的这个团队，如果有一个团队的话，应该是做好了充分的准备，甚至是必死的决心，来做这件事情，唤醒民众，表达不满愤怒。

中国前学运领袖王丹，称赞四通桥上的抗议者是 新坦克人 。

他还表示，大家不要小看这位勇士的义举，有的时候，示范效应是巨大的。习近平倒行逆施，必将激起更多的政治风潮。

而赖小刚进一步分析说，中国民众的压抑和愤怒主要是因为，习近平十年执政是个巨大的失败，尤其是在2019年，新冠疫情爆发之后。

过去这三年，中国社会不同程度陷入因动态清零而大规模封控的状况，显示出以疫情为名的大规模对民众的监视和控制。同时，经济陷入停顿，国际关系尤其是与美国的关系急速倒退，意识形态显然是要退回文革式的个人崇拜和言论管控。

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对抗议者，我们了解些什么？

四通桥上的抗议行动在社交媒体上传播之际，人们也开始努力寻找，这个人究竟是谁？

接着，在推特上，有人发现当天凌晨四点，名字为彭载舟 （新窗口）的账号先后发出了抗议和罢免习近平的倡议

而前中共党校教师蔡霞也首先在推特中表示，她收到了媒体人私信，称彭载舟正是四通桥上的抗议者，而其真实名字是彭力发。

加广记者查看彭载舟的推特，他的签名上写着：一个热爱自由，喜欢科学和哲学的工匠。

在他的另一个上，上传了一张图片，疑似出现了他的妻子和女儿的影像。

另外，推特上知名中国人权人士王剑虹透露，彭力发是黑龙江人，出生于1974年。

但加拿大国际广播无法独立确认与彭载舟（彭力发）相关信息的真实性。

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事件曝光后，中国网络审查机制迅速在社交平台微博上屏蔽了 四通桥 、 横幅 、 海淀 、 勇敢 、 勇士 、 平安 等关键词，也有报道称，大量传播此消息的账号被查封。

不过，彭载舟所传播的谴责习近平独裁的标语海报出现在一些国外大学当中，当中包括了美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校， 芝加哥大学，纽约大学、伦敦大学学院，以及高丽大学等多所大学校园内。

在推特和脸书等中国以外社交媒体上，也有不少人手持彭力法信息以示支持。

网络还传出北京市紧急雇请看桥人，希望保证二十大不再发生类似的事件。

新坦克人 的命运将如何？

加拿大皇家军事学院政治系和女王大学历史系客座教授赖小刚。 照片：Li Hongyan

生于六零年代初的赖小刚教授表示，从自己有记忆开始，就一直是抓阶级敌人的，整个的教育和当时的样板戏，都是围绕着要抓特务，抓阶级敌人。

正如有一位香港浸会大学的教授表示，如果习近平连任，他会像斯大林那样清除异己。他可能利用这个事件来大清洗，清查想法不一致的人，无论事件背后是否有一个组织，或是势力。

作为熟悉共产党历史的学者，赖小刚认为，中共比想象中的要脆弱、不稳定，主要是因为中共实际上并不像外界看上去的那样铁板一块，军队也一样，山头主义非常严重。它其实是各方力量的整合、联盟，需要有各派力量的妥协。

当下，全国各地的近2500名中共二十大代表已经陆续前往北京，准备参加10月16日上午开始的大会，这类消息在国内的传播范围究竟多大，实际难以预测。