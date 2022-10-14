房地产和房贷经纪人联合作弊：新移民要当心

这一联合作弊被 Marketplace 节目的隐蔽摄像机记录下来，揭示出他们如何提供给购房者伪造的文件，以及虚假的就业、工资记录和纳税表，以使买房者获得他们本来没有资格获得的房贷。

这些联合作弊者对捏造的房贷申请收取贷款金额的百分之一，这并不包含在销售完成后他们可以获得的其它佣金中。

新移民往往是这些作弊者的目标，因为新移民可能不完全了解购房程序，另外因为他们在加拿大的就业和信用记录有限，使得他们不很容易马上获得银行的抵押贷款资格。

但随着房价的持续下跌和银行利率上升，这些作弊买房者会面临很大的风险。北方房贷公司（True North Mortgage）总裁艾斯纳（Dan Eisner）说： 这些买房者极有可能因付不出月供而卖房，而恐慌性销售会给房市带来进一步下跌。

法律和金融犯罪方面的专家说，根据《房地产经纪法》和《抵押贷款经纪、贷款人和管理人法》，Marketplace 节目所发现的上述情况是非法的。提交欺骗性抵押贷款申请也违反了加拿大《刑法》。

这一 Marketplace 节目今晚8点播出。

Tiffany Foxcroft （新窗口）, David Common （新窗口）, Matthew Pierce （新窗口）， CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin