联合国大会以压倒性多数通过谴责俄罗斯侵乌的决议，中国弃权

在参加投票的183个联合国成员国中有5个投了反对票，它们是俄罗斯、白俄罗斯、朝鲜、叙利亚和尼加拉瓜。中国、印度、伊朗和古巴等35个国家弃权。

联大对《乌克兰领土完整：捍卫联合国宪章原则》决议的投票结果。绿色标识为支持票，红色为反对票，黄色为弃权票。 照片：乌克兰驻上海总领事馆

这项决议题为《乌克兰领土完整：捍卫联合国宪章原则》。决议说，俄罗斯在乌克兰顿涅茨克州、赫尔松州、卢甘斯克州和扎波罗热州的非法公投和吞并行为不具备任何国际法效力，不构成改变四州领土主权的依据。决议要求俄罗斯立即无条件取消侵犯乌克兰领土完整和主权的决定，立即无条件从 乌克兰国际公认边界内领土 撤出所有军队。

乌克兰总统泽连斯基在社交媒体上用包括中文在内的多种语言感谢143个投支持票的国家，并表示，世界已经表明态度，俄罗斯吞并乌克兰领土的企图是无效的，并且永远不会得到自由国家的承认。

乌克兰总统泽连斯基在网上发表的评论。 照片：Internet

这项决议的内容还包括欢迎和支持联合国秘书长和会员国继续努力通过对话、谈判等手段缓解局势解决冲突。

中国常驻联合国副代表耿爽说，这项决议无助于缓和局势，恢复对话和推动危机政治解决，因此中国决定投弃权票。