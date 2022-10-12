【分析】加拿大议员代表团出席台湾双十节庆典，专家：加拿大应更努力帮助台湾拓展国际空间

刚刚过去的周末，加拿大议会的 加台议员友好小组 代表团到访台湾，并出席了中华民国成立111周年的 双十节 庆典。

随后，这个由自由党议员史葛洛（Judy Sgro，也译斯格洛）率领的跨党派代表团还与台湾总统蔡英文，副总统赖清德，以及外交部长吴钊燮等会面。

这是自2014年以来，这个议员小组首次访台，他们的访问行程会持续到本周五。

在与加拿大代表团的见面会上，蔡英文表示，希望加拿大支持台湾加入 全面与进步跨太平洋伙伴关系协定CPTTP， 感谢加拿大在中国于台湾海峡进行军演时表达关注，并希望未来在经济与外交领域与加拿大携手， 共同捍卫印台区域的和平稳定 。

台湾得到国际同盟支持

史葛洛（Judy Srgo) 的发言中提到，台湾对加拿大具有重要的价值，称赞台湾是 繁荣稳定的灯塔 ，尤其是在乌克兰遭到俄国入侵之后，台湾为乌克兰提供大量的人道救援帮助。

她还表示，自己相信，台湾展示了良好的记录，符合加入CPTPP的规定，加拿大议会也希望台湾能够尽早加入。

同时，她还提及，加台投资谈判进展良好，这是一个非常好的机会，令双边经济关系更进一步，增加相互投资。

国际共和协会（IRI）资深顾问、加拿大麦当劳-洛里埃（MLI）资深研究员寇谧将（J. Michael Cole) 照片：Radio-Canada

渥太华大学台湾研究所共同主席史国良教授（Simon Scot）在接受加广中文采访时表示：

选择在双十节国庆节到访台湾，是非常具有象征性的，这对台湾是一个很大的鼓励。我们应该看到，这次到访不是凭空而来，而是从八月以来，中国对台湾的军事威胁让世界觉得需要展示对台湾的支持。这次庆典，欧洲、美国、日本的代表都有出现。 引自 史国良教授

而居住在台湾的国际共和协会（IRI）资深顾问、加拿大麦当劳-洛里埃（MLI）资深研究员寇谧将（J. Michael Cole)则表示，大家应该明白，议会代表团和政府代表团访问性质是不一样的，以前，各国议员代表团也时常访问台湾，而中国也几乎没有表达过不满。

但在今年八月份，加拿大议员代表团即将访问台湾的消息曝光之后，中国大使馆发表声明称，中方坚决反对台湾地区与和中国建交的国家进行任何形式的官方往来。对于任何企图干涉或侵犯中国主权和领土完整的国家，中方将采取坚决有力的措施。

寇谧将认为：

在美国众议院议长佩洛西到访之后，中国修改了它的游戏规则，很可能是因为中国对台湾这两年不断得到的国际支持感到沮丧，希望以进一步震慑、威胁来孤立台湾。 引自 寇谧将

按照台湾外交部的统计，仅在今年，已有8个美国国会议员团、共计29位联邦参、众议员来访，彰显美国国会对台湾长期以来的坚定支持与承诺。

而在今年 双十节 庆典中，日本的十九位议员在游行队伍中台湾特别邀请日本京都知名橘高等学校吹奏乐部学员来台，庆祝 日本与台湾友好50周年 。

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

加拿大需要做得更多

加拿大的政界和学界不少人认为，过去这些年，台湾已经发展成为一个活跃而进步的民主政体，加拿大应该更清晰更坚定地表示对台湾的支持。

此前，加拿大曾多次表示，支持台湾加入世卫组织（WHO）；在八月份，中国举行环台军演后，加拿大政府分别以单独和与七国集团联合的方式发表声明表达关注和反对的立场。

但在CPTTP成员资格上，因为中国也在申请加入，加拿大又表示，不会公开表示支持哪一方。

接受加广采访时，寇谧将与史国良教授都强调，支持台湾加入国际机构符合加拿大的利益，因为民主体制的台湾将会给国际机构带来正面影响力。

他们希望，在即将出台的加拿大印度太平洋战略中，能够把台湾也包含进来。

但问题是，一年又一年，国际社会中不断有国家支持台湾加入国际性的组织，拓展国际空间，但始终没有成效。这只能说明，支持台湾的国际力量应该换一种方式和策略了，不要浪费时间，不断重复同样的做法，却希望得到不同的效果。 引自 寇谧将

以他的观察，加拿大与台湾交往，更侧重经济、文化艺术、教育、以及原住民权益等项目交流。但他也感觉到了加拿大的犹豫，就是不愿意在会引发争议的领域加强与台湾的合作，比如对抗虚假信息以及政治战争，或许因为这些事情都指向中国。

加拿大应该学习如何与台湾进一步的交流，比如在国家安全问题上，在国防和情报交换方面，都可以有更多的交流，彼此学习，彼此支持。我感觉，和同样经济规模的国家相比，比如澳大利亚，甚至经济体量更小的捷克或是立陶宛相比，他们比加拿大做得更多。 引自 寇谧将

他还提及，加拿大似乎有一种观念，加强与台湾的交流，就是在反对中国（anti China）。实际上，这完全是错误的，与一个民主国家的交往，不是在反对什么，而是在支持什么 —— 那就是支持民主，这种思维需要改变的

渥太华大学台湾研究所共同主席史国良教授（Scott Simon）。 照片：Radio-Canada / university of Ottawa

习近平一旦连任，对台湾意味着什么？

本周，中国共产党的第二十次全国代表大会将会召开，西方普遍认为，现任中共总书记习近平将打破过去四十年的传统，展开他的第三个任期。

史国良教授表示，人人都知道，在台湾问题上，习近平是鹰派。但是，我们没有必要去过度分析解读他的心理，谁知道他会在什么时候什么心理决定软化对台立场，或是决定入侵台湾。

台湾问题上，军事震慑当然是需要的，但是我们需要更多，也更重要，那就是国际上广泛的对台湾的支持，比如像海地和帕劳这样，看似是小国家，没有那么重要，但在联合国，他们有和其他国家一样的投票权，也可以动员其他成员国支持台湾加入联合国。总之，让台湾有更多国际空间，当然加入联合国也不能肯定避免受到侵略，看看乌克兰的例子，但这会让习近平和他周围的人在行动前，要先想一想。所以，我认为，我们应该动用所有可能的手段，军事的，外交的，经济的给中国压力，阻止战争。 引自 史国良

在台湾生活了17年的寇谧将则表示，今年八月份，佩洛西到访台湾之际，西方媒体报答的大标题可谓 耸动 ，但在台湾，大家生活如常，似乎看不出什么紧张。

很显然，台湾人意识到了两岸关系非常紧张，但他们又是很务实的，他们没有惊慌，也不觉得明天中国就要进攻台湾了。我要说，过去几十年台湾人已经习惯了这种紧张，但也不要觉得，台湾松懈没有准备，过去几年，蔡英文政府一直在进行军事改革。同时，普京入侵乌克兰，也让台湾人广泛意识到，不能够期待极权国家领导人肯定会做大家都认为理智的事情。 引自 寇谧将

Début du widget Widget. Passer le widget ?