加拿大追加对乌克兰军援：炮弹，冬衣和高清摄像机

阿南德目前正在布鲁塞尔参加北约防长会议。她星期二刚刚宣布加拿大将派40名战斗工兵去波兰培训乌克兰军人。

与此同时，德国国防部宣布将向乌克兰提供更多的PzH2000自行榴弹炮和Mars-II多管火箭炮。荷兰国防部长奥隆格伦也宣布向乌克兰提供价值1500万欧元的防空导弹。他表示，俄罗斯过去几天来对乌克兰各地的导弹攻击显示出防空系统的重要。 普京通过这波攻击取得的唯一成果是我们将向乌克兰提供更多的武器。

北约秘书长斯托尔滕伯格强调向乌克兰提供更多防空系统的重要性。 照片：Associated Press / Olivier Matthys

北约秘书长斯托尔滕伯格(Jens Stoltenberg)在北约防长会议上表示，在俄罗斯对乌克兰城市进行无差别导弹攻击并造成平民伤亡的情况下，向乌克兰提供更多的和不同种类的防空系统变得格外重要。他还表示，北约已为长期支持乌克兰做好准备。

加拿大政府今年3月份在年度财政预算中为援助乌克兰拨出的5亿加元已经告罄。这笔钱主要被用于为乌克兰购买39辆轻型装甲车。

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（CBC News, Murray Brewster, AP, adaptation en chinois par Wei Wu)