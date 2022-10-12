两名安大略省警察遭枪击殉职

南西姆科警察局证实说，殉职警官是54岁的拉塞尔（Morgan Russell）和33岁的诺斯拉普（Devon Northrup）。两人分别在警界服务了33年和6年。

警方和特别调查局人员没有披露嫌疑人的身份。但是一位当地居民告诉记者，发生枪击的房子里住着一对夫妇和他们的孙子孙女。在枪战中丧生的是他们23岁的孙子。法医将在本周五做尸体解剖。

拉塞尔和诺斯拉普是过去一个月里在安大略省丧生的第三名和第四名警官。9月12日，多伦多警察局摩托警队的安德鲁.洪（Andrew Hong）在一个咖啡店遭到伏击，9月14日，约克地区警局的吉莱斯皮（Travis Gillespie）在开车上班的路上被迎面撞击。杀害洪警官的凶嫌稍后在枪战中被击毙，造成吉莱斯皮死亡的驾车人是一名23岁的周姓华裔青年，他被指控危险驾驶致死等罪名。

伊尼斯菲尔市坐落在西姆科湖西岸，多伦多以北80公里处。

（CBC News, CP, adaptation en chinois par Wei Wu）