迂回偷渡：大批墨西哥人从加拿大一侧越境进入美国

他们大多来自墨西哥，一个与美国西南部毗邻的国家。本来墨西哥人及拉美人偷渡美国的传统路线是越过美墨边境进入德州、新墨西哥州或亚利桑那州。但是这条路虽然近，却需要在沙漠里长途跋涉，或者渡过格兰德河，艰险重重。相比之下，乘飞机到加拿大然后再南下，虽然绕了一个大弯，却相对安全。一些墨西哥蛇头因此就做起了这门迂回偷渡的生意。

这门生意之所以行得通，是因为加拿大政府在2016年底取消了对墨西哥公民的入境签证要求。从那时起，在加拿大各地机场海关申请庇护的墨西哥人也大大增加。今年上半年，加拿大各机场共有3700多名墨西哥人落地后申请难民身份。这个数字在2017全年是726。

从加拿大偷渡美国更贵，但也更安全

一个偷渡者告诉记者，她付了6000美元的偷渡费，其中一半要在出发前交给蛇头。她先飞到多伦多，然后到蒙特利尔。六月初的时候，蛇头把她送到边境。她穿过大片的农田和树林，进入美国。她的计划是南下加州，去寻找女儿的生父。但是她越过边境后很快被美国警察逮捕。

一个住在国境线附近的魁省居民说，经常有车在黄昏时分在他家门前停下，乘客悄悄下车，背着双肩包走进附近的树林。他的房子因为离边境只有几十米，因此地址被蛇头输入GPS或用作接头地标。他虽然不害怕这些人，却也不胜其烦。过去一年半来，他已经报警十多次。

人手不足的加拿大警方在接到报告或通过摄像头发现偷渡者后，通常来不及截住他们，但是他们会通知边境另一侧的同行。尽管有疫情和航空旅行限制，今年三月到八月期间，美国边境巡逻人员抓住的偷渡者还是超过了六百人。

加拿大移民部在回应记者采访要求时表示，对墨西哥公民免签证的决定有助于加强两国双边关系和经贸往来。

（Radio-Canada, Romain Schué, adaptation en chinois par Wei Wu）