曾是野玫瑰：阿尔伯塔省迎来新省长

她在竞选党领袖时提出的主要承诺之一是制定《阿尔伯塔主权法》。该法将授予省政府不遵守有悖于阿尔伯塔省最佳利益的联邦法律。她还承诺修改阿尔伯塔省人权法，加入保护公民免受基于疫苗接种的歧视的条款。她对肯尼政府在疫情期间实行的限制措施持强烈批评态度，称公民的基本权利和自由 受到了考验 。

她同时也承诺将关怀弱势群体。

史密斯从大学时代起就活跃于阿尔伯塔进步保守党旗下，但是与该党的关系却一波三折。由于对该党财政支出政策不满，她在2009年创办了野玫瑰党并出任党领袖。她在2012年作为野玫瑰党候选人当选进入省议会，但是却在2014年12月转投进步保守党，引起许多基层支持者的不满。

2015年的阿尔伯塔省选，她甚至没有赢得所在选区的候选人提名，因此离开政坛。这次党领袖竞选，她在六轮投票后以54%的支持率获胜。

（CBC News, Janet French, adaptation en chinois par Wei Wu）