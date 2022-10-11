加拿大冰球协会宣布其总裁与全体董事会成员将辞职。

加拿大冰球协会的声明说，在新的行政总裁被选出之前，一个临时管理委员会将负责协会的日常工作。选举新领导的投票将在12月17日举行。

2018年6月，一名年轻女性称自己遭到加拿大青少年冰球队的八名队员轮奸。警方和加拿大冰球协会的相关调查不了了之。她在今年4月对该协会、加拿大冰球联盟和八名涉案球员提起民事诉讼。该协会今年5月以一笔赔偿金与她达成和解。此事使该协会为摆平性侵投诉而设立的小金库曝光。而协会董事会临时主席斯金纳（Andrea Skinner）在议会委员会面前的辩解如火上浇油，促使一些大公司与该协会解除合作关系。斯金纳已在几天前辞职。

加拿大联邦体育部长圣昂热（Pascale St-Onge）对加拿大冰球协会今天的声明表示欢迎，称此举将有助于重建加拿大人对该协会的信任。

（CBC News, adaptation en chinois par Wei Wu）