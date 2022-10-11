卡特住在阿尔伯塔省中部一个两千人口的小镇托菲尔德。他最大的爱好是改装一辆内部被烧毁的1978年产雪佛兰克尔维特，并把过程拍成视频上传到抖音和Youtube。他在得知有人盗用了他的视频并用作战争宣传时震惊而愤怒。他在最近上传的一段视频里表示，对他来说这是一件非常悲哀的事，竟有人利用他这样一个小小的Youtube用户，把他的视频篡改成战争宣传。因为他没有名气，所以卢宇光就觉得可以占他的便宜。 你会遭报应的！

卡特原来也认为自己没流量，没粉丝。但是这件事让他发现，原来他有那么多的支持者。他尤其感激和称赞一个网名叫Sydney Daddy的华人Up主，称他制作的视频让卢宇光无所遁形。

Sydney Daddy的视频：

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卢宇光是极少数被俄罗斯政府允许采访俄军的外国记者之一。此事曝光后，他删除了自己的 海马斯视频 并关闭了微博帐号。

卡特说，卢宇光在自己的视频中以特写展示的 海马斯零部件 是他从克尔维特上拆下来的车载收音机。他保留这个被烧得面目全非的收音机，是想把它当成一个标志性部件，让自己和关注者在未来改装完工后看到它就想到这辆车原本的样子。卢宇光的行为毁掉了它的意义。他现在看着这个收音机，想到的是有一个自私的人利用了他，利用了他的视频。

他同时也表示，网友们的支持令他意外而感动。这件事为他吸引来新的关注者，也打开了他的眼界。

相关链接：卡特的视频：

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