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雪佛兰变成海马斯：加拿大改装车爱好者称其视频被中国记者盗用

卢宇光。

加拿大改装车爱好者称其视频被中国记者卢宇光盗用。

照片：卢宇光微博

RCI

凤凰卫视记者卢宇光两周前在抖音上发布一段视频，展示一堆机械装置的残骸，称其为俄罗斯军队在乌克兰战场上摧毁的美国海马斯多管火箭炮。但是很快有网民发现，这段视频来自一个名叫克莱伦斯.卡特的加拿大改装车爱好者，视频所展示的“海马斯”是一辆被烧毁的老爷车。

卡特住在阿尔伯塔省中部一个两千人口的小镇托菲尔德。他最大的爱好是改装一辆内部被烧毁的1978年产雪佛兰克尔维特，并把过程拍成视频上传到抖音和Youtube。他在得知有人盗用了他的视频并用作战争宣传时震惊而愤怒。他在最近上传的一段视频里表示，对他来说这是一件非常悲哀的事，竟有人利用他这样一个小小的Youtube用户，把他的视频篡改成战争宣传。因为他没有名气，所以卢宇光就觉得可以占他的便宜。你会遭报应的！

卡特原来也认为自己没流量，没粉丝。但是这件事让他发现，原来他有那么多的支持者。他尤其感激和称赞一个网名叫Sydney Daddy的华人Up主，称他制作的视频让卢宇光无所遁形。

Sydney Daddy的视频：

卢宇光是极少数被俄罗斯政府允许采访俄军的外国记者之一。此事曝光后，他删除了自己的海马斯视频并关闭了微博帐号。

卡特说，卢宇光在自己的视频中以特写展示的海马斯零部件是他从克尔维特上拆下来的车载收音机。他保留这个被烧得面目全非的收音机，是想把它当成一个标志性部件，让自己和关注者在未来改装完工后看到它就想到这辆车原本的样子。卢宇光的行为毁掉了它的意义。他现在看着这个收音机，想到的是有一个自私的人利用了他，利用了他的视频。

他同时也表示，网友们的支持令他意外而感动。这件事为他吸引来新的关注者，也打开了他的眼界。

相关链接：卡特的视频：

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