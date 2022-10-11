加拿大战斗工兵将前往波兰培训乌克兰军人

加拿大军队此前曾派军人去波兰帮助安置乌克兰难民。并派教官前往英国协助培训乌克兰军人。阿南德在今天的新闻发布会上表示，即将进行的培训是原有项目的补充。

从2015年到今年2月俄罗斯发动侵乌战争以前，加拿大军队一直在培训乌克兰军人，培训人数超过三万人。

星期二，俄罗斯继续向乌克兰城市发射弹道导弹，除首都基辅外，还有八个地区的基础设施被击中，同时被摧毁的还有民宅、大学和公园，以及德国驻基辅使馆的签证处。到目前为止已有19人丧生，一百多人受伤。

这是俄罗斯自发动侵乌战争以来最大规模的轰炸。但是乌克兰外长库列巴提醒国际媒体说，不要把这次轰炸行动视为普京被克里米亚大桥被炸激怒的表现。因为这只是一个借口。俄罗斯对平民和民用设施的轰炸在此之前一直在进行。

阿南德说，加拿大强烈谴责这些针对平民和民用基础设施的野蛮攻击。这种攻击构成战争罪。

(Reuters, Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu)