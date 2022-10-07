今年的诺贝尔和平奖同时颁发给俄、乌和白俄三国的人权活动人士或人权组织

有五名香港民主人士被提名为今年诺贝尔和平奖的候选人。五人目前均在狱中。他们是壹传媒创办人黎智英、《立场新闻》记者何桂蓝、学运领袖黄志锋、前立法会委员和前支联会主席李卓人、香港大律师和前支联会副主席邹幸彤。其中黎智英即将年满75岁，刑期为20个月 （新窗口）。

今年的诺贝尔和平奖开始提名时，俄罗斯还未发动侵乌战争。但是国际人权团体 人权观察 的前执行理事罗斯（Kenneth Roth)评论说，在俄罗斯总统普京70岁生日这一天（10月7日），诺贝尔和平奖被颁发给了一个被他解散的俄罗斯人权团体，一个记录他的战争罪行的乌克兰人权团体和一个被他的盟友卢卡申科监禁的白俄罗斯人权活动人士。

诺贝尔委员会说，三位获奖者为维护人道价值、法律原则和反对军国主义努力经年，他们彰显了诺贝尔对国家之间和平相处的祝愿，而这也是当今世界最需要的。

藏人精神领袖达赖喇嘛和中国异见人士刘晓波分别与1989年和2010年获得诺贝尔和平奖。其中刘晓波获奖时也是身在狱中。他被关押至2017年病逝。

比亚利亚茨基上个月刚刚在狱中度过他的60岁生日。

俄罗斯纪念馆成立于1989年，在两次车臣战争中致力于记录俄罗斯军人在当地的虐待行为。该团体去年被俄罗斯政府关闭。

诺贝尔委员会说，今年的获奖者分别代表着乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯的公民社会。他们多年来一直在捍卫公民的基本权利和批评当政者的权利。他们的努力为我们展示了公民社会对于和平与民主来说是何等重要。

（AFP, AP, VOA, adaptation en chinois par Wei Wu)