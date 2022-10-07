魁北克省高等法院裁决：允许在隆格伊市公园猎鹿

隆格伊市政府几年来一直希望在Michel-Chartrand公园开放猎鹿，以减少对公园生态造成破坏的鹿群数量，而动物权益活动人士则在过去几年中不断发起请愿和抗议，还将市政府告上法庭。

魁北克省高等法院法院裁定，公园里的鹿群数量严重超员。自2017年以来，鹿群数量增加了两倍，达到约100头，而公园可供鹿群栖息的地区只有约两平方公里，法庭指出，这一栖息空间只够容纳最多15头鹿。

隆格伊市政府本周三（10月5日）宣布，今年秋季将准许以弩箭方式猎鹿，以减少上述造成公园生态退化的鹿群数量。

Michel-Chartrand公园将在今年秋季暂时关闭一段时间，以便弩箭猎人猎鹿。

反对市政府猎鹿计划的动物救援组织（Sauvetage Animal Rescue）的代表律师戈德沃特（Anne-France Goldwater）说，他们将对高等法院的裁决提出上诉。

今年夏天，一份呼吁对鹿群进行绝育和重新安置的网上请愿书征得了2700多个签名。 动物救援组织在法庭争辩时表示，捕捉和重新安置这些动物是可行的。

而此前，魁北克省政府的一个伦理委员会出于安全考虑，在2021年2月拒绝了动物救援组织重新安置鹿群的建议。

(CBC News, adaptation en chinois par Beijia Lin)