【报道】蒙城新电影节(FNC)开幕，选片人方佛雷德：以电影认识世界

第51届蒙特利尔新电影节（FNC） （新窗口）在10月5日至10月16日举行将有49个国家超过290部影片放映

蒙特利尔新电影节（FNC） 亚洲电影选片人朱利安.方佛雷德（Julien Fonfrède）。 照片：Radio-Canada / FNC website

电影节亚洲影片选片人朱利安.方佛雷德（Julien Fonfrède）表示，在经过了两年多的疫情之后，终于可以完全回到电影院，和钟情电影的观众们见面了。

人与人的接触是非常重要的，已经快三年了，我们和观众无法面对面，没有接触，不能直接看到大家的面孔，这对电影节的主办者是非常困难的，因为电影是关于文化，关于接触世界，关于政治，关于感觉与情感的，很多人以电影来认识世界。 引自 朱利安.方佛雷德

电影节的困境是普遍的

方佛雷德介绍说，和所有独立电影节一样，过去这一年还是比较困难的，尤其是来自亚洲的电影，因为疫情有很多限制，制作的片子本身少了，国际旅行也减少了。

所以，今年的亚洲电影大部分的片子是从电影节上看到的，比如戛纳，柏林，还有通过互联网，和制片人、影人联系，但无法与制作人见面，依然是非常困难的。

今年，电影节没有一部华语剧情长片（包括中港台）参与蒙特利尔的影展。

不过，他特别提及日本女导演早川千惠的《75岁计划》 （新窗口），主演很多大陆观众不陌生的倍赏千惠子。

此外还有来自韩国导演朴赞郁的《分手的决心》 （新窗口）（汤唯主演） ，以及洪尚秀执导的《小说家的电影》 （新窗口）。

伊朗电影一直得到欧美各大电影节钟情。今年的FNC将会放映新浪潮导演贾法尔.帕纳西的新作《前面没有熊，No Bears》 （新窗口）.

2011年，伊朗当局以 危害国家安全罪 判处新浪潮著名导演贾法尔.帕纳西（ Jafar Panahi）6年徒刑，之后，国际社会的强大压力，他被释放。但在今年，他重新被关押。他之前的作品包括了《三张面孔》《出租车》。

还有一部是导演萨伊德.鲁斯塔耶（ Saeed Roustaee）的《莱拉的兄弟们Leila’s Brothers》 （新窗口）

《前面没有熊，No Bears》预告片

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两位先锋导演将到访蒙特利尔

作为 Temps 0单元 的选片人，方所雷德一向喜欢来自亚洲的先锋性作品。今年，他邀请了两位导演前来蒙城，参与电影节。

一位是日本导演宇贺那建一（Kenichi Ugana），方所德雷认为，这位年轻导演很快将会被国际电影圈认识和关注。

他称赞说，这部《Made in Ugana》非常新锐，非常酷，而且独特，把幽默感和恐怖风格融合在一起。

另一位是菲律宾导演Khavn De la Cruz的新作《爱是来自地狱的一条狗》。

Khavn De la Cruz是为地下朋克导演，在欧洲，比如法国德国有忠实的影迷，这部作品基于希腊神话“欧律狄克， Eurydice”的故事改编。

Khavn De la Cruz的新作《爱是来自地狱的一条狗》预告片

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沃特尔.希尔获颁 终身成就奖

去年的简康平之后，今年FNC的终身成就奖“荣誉之狼，Une Louve d’honneur ”颁给了著名美国影人沃特尔.希尔（Walter Hill）得到了终身成就奖，他是好莱坞著名的导演、编剧、以及监制。

年过八旬的希尔以西部片以及科幻片见长，作品包括了《异形》系列，《长征勇士，The Long Riders》《48小时》《勇士，The Warriors》等，FNC电影节会特别展映他的作品《虎口拔牙，The Driver》 （新窗口） 和《极端偏见，Extreme Prejudice》。