【报道】蒙城新电影节(FNC)开幕，选片人方佛雷德：以电影认识世界

第51届蒙特利尔新电影节(FNC) (新窗口)在10月5日至10月16日举行将有49个国家超过290部影片放映

电影节亚洲影片选片人朱利安.方佛雷德(Julien Fonfrède)表示,在经过了两年多的疫情之后,终于可以完全回到电影院,和钟情电影的观众们见面了。

电影节的困境是普遍的

方佛雷德介绍说,和所有独立电影节一样,过去这一年还是比较困难的,尤其是来自亚洲的电影,因为疫情有很多限制,制作的片子本身少了,国际旅行也减少了。

所以,今年的亚洲电影大部分的片子是从电影节上看到的,比如戛纳,柏林,还有通过互联网,和制片人、影人联系,但无法与制作人见面,依然是非常困难的。

今年,电影节没有一部华语剧情长片(包括中港台)参与蒙特利尔的影展。

不过,他特别提及日本女导演早川千惠的《75岁计划》 (新窗口),主演很多大陆观众不陌生的倍赏千惠子。

此外还有来自韩国导演朴赞郁的《分手的决心》 (新窗口)(汤唯主演) ,以及洪尚秀执导的《小说家的电影》 (新窗口)。

伊朗电影一直得到欧美各大电影节钟情。今年的FNC将会放映新浪潮导演贾法尔.帕纳西的新作《前面没有熊,No Bears》 (新窗口).

2011年,伊朗当局以 危害国家安全罪 判处新浪潮著名导演贾法尔.帕纳西( Jafar Panahi)6年徒刑,之后,国际社会的强大压力,他被释放。但在今年,他重新被关押。他之前的作品包括了《三张面孔》《出租车》。

还有一部是导演萨伊德.鲁斯塔耶( Saeed Roustaee)的《莱拉的兄弟们Leila’s Brothers》 (新窗口)

《前面没有熊,No Bears》预告片

两位先锋导演将到访蒙特利尔

作为 Temps 0单元 的选片人,方所雷德一向喜欢来自亚洲的先锋性作品。今年,他邀请了两位导演前来蒙城,参与电影节。

一位是日本导演宇贺那建一(Kenichi Ugana),方所德雷认为,这位年轻导演很快将会被国际电影圈认识和关注。

他称赞说,这部《Made in Ugana》非常新锐,非常酷,而且独特,把幽默感和恐怖风格融合在一起。

另一位是菲律宾导演Khavn De la Cruz的新作《爱是来自地狱的一条狗》。

Khavn De la Cruz是为地下朋克导演,在欧洲,比如法国德国有忠实的影迷,这部作品基于希腊神话“欧律狄克, Eurydice”的故事改编。

Khavn De la Cruz的新作《爱是来自地狱的一条狗》预告片

部分FNC今年展映的亚洲电影:

Cambodia

Everything will be ok (新窗口) / Rithy Panh

Japan

Made in Ugana (新窗口) / Kenichi Ugana will attend the festival. Would you like to talk to him?

Plan75 (新窗口) / Chie Hayakawa

Samurai Wolf (新窗口)and Violent Streets (新窗口), by Hideo Gosha

Small, slow but steady (新窗口) / Shô Miyake

Tampopo (新窗口) / Jûzo Itami

Malaysia

Stone Turtle (新窗口) / Ming Jin Woo

Philippines

Love is a dog from hell (新窗口) / Khavn De la Cruz

South Korea

Decision to Leave (新窗口)/ Park Chan-Wook

The novelist’s film (新窗口) / Hong Sang-Soo