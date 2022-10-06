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【报道】蒙城新电影节(FNC)开幕，选片人方佛雷德：以电影认识世界
今年将有49个国家超过290部影片放映，包括韩国影片《分手的决心》以及日本电影《75岁计划》
第51届蒙特利尔新电影节（FNC） （新窗口）在10月5日至10月16日举行将有49个国家超过290部影片放映
电影节亚洲影片选片人朱利安.方佛雷德（Julien Fonfrède）表示，在经过了两年多的疫情之后，终于可以完全回到电影院，和钟情电影的观众们见面了。
人与人的接触是非常重要的，已经快三年了，我们和观众无法面对面，没有接触，不能直接看到大家的面孔，这对电影节的主办者是非常困难的，因为电影是关于文化，关于接触世界，关于政治，关于感觉与情感的，很多人以电影来认识世界。
电影节的困境是普遍的
方佛雷德介绍说，和所有独立电影节一样，过去这一年还是比较困难的，尤其是来自亚洲的电影，因为疫情有很多限制，制作的片子本身少了，国际旅行也减少了。
所以，今年的亚洲电影大部分的片子是从电影节上看到的，比如戛纳，柏林，还有通过互联网，和制片人、影人联系，但无法与制作人见面，依然是非常困难的。
今年，电影节没有一部华语剧情长片（包括中港台）参与蒙特利尔的影展。
不过，他特别提及日本女导演早川千惠的《75岁计划》 （新窗口），主演很多大陆观众不陌生的倍赏千惠子。
此外还有来自韩国导演朴赞郁的《分手的决心》 （新窗口）（汤唯主演） ，以及洪尚秀执导的《小说家的电影》 （新窗口）。
伊朗电影一直得到欧美各大电影节钟情。今年的FNC将会放映新浪潮导演贾法尔.帕纳西的新作《前面没有熊，No Bears》 （新窗口）.
2011年，伊朗当局以
危害国家安全罪判处新浪潮著名导演贾法尔.帕纳西（ Jafar Panahi）6年徒刑，之后，国际社会的强大压力，他被释放。但在今年，他重新被关押。他之前的作品包括了《三张面孔》《出租车》。
还有一部是导演萨伊德.鲁斯塔耶（ Saeed Roustaee）的《莱拉的兄弟们Leila’s Brothers》 （新窗口）
《前面没有熊，No Bears》预告片
两位先锋导演将到访蒙特利尔
作为
Temps 0单元的选片人，方所雷德一向喜欢来自亚洲的先锋性作品。今年，他邀请了两位导演前来蒙城，参与电影节。
一位是日本导演宇贺那建一（Kenichi Ugana），方所德雷认为，这位年轻导演很快将会被国际电影圈认识和关注。
他称赞说，这部《Made in Ugana》非常新锐，非常酷，而且独特，把幽默感和恐怖风格融合在一起。
另一位是菲律宾导演Khavn De la Cruz的新作《爱是来自地狱的一条狗》。
Khavn De la Cruz是为地下朋克导演，在欧洲，比如法国德国有忠实的影迷，这部作品基于希腊神话“欧律狄克， Eurydice”的故事改编。
Khavn De la Cruz的新作《爱是来自地狱的一条狗》预告片
部分FNC今年展映的亚洲电影：
Cambodia
Everything will be ok （新窗口） / Rithy Panh
Japan
Made in Ugana （新窗口） / Kenichi Ugana will attend the festival. Would you like to talk to him?
Plan75 （新窗口） / Chie Hayakawa
Samurai Wolf （新窗口）and Violent Streets （新窗口）, by Hideo Gosha
Small, slow but steady （新窗口） / Shô Miyake
Tampopo （新窗口） / Jûzo Itami
Malaysia
Stone Turtle （新窗口） / Ming Jin Woo
Philippines
Love is a dog from hell （新窗口） / Khavn De la Cruz
South Korea
Decision to Leave （新窗口）/ Park Chan-Wook
The novelist’s film （新窗口） / Hong Sang-Soo
沃特尔.希尔获颁
终身成就奖
去年的简康平之后，今年FNC的终身成就奖“荣誉之狼，Une Louve d’honneur ”颁给了著名美国影人沃特尔.希尔（Walter Hill）得到了终身成就奖，他是好莱坞著名的导演、编剧、以及监制。
年过八旬的希尔以西部片以及科幻片见长，作品包括了《异形》系列，《长征勇士，The Long Riders》《48小时》《勇士，The Warriors》等，FNC电影节会特别展映他的作品《虎口拔牙，The Driver》 （新窗口） 和《极端偏见，Extreme Prejudice》。