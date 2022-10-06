产自BC森林的木质颗粒燃料：不应该被称为可再生能源

木质颗粒燃料行业和不列颠哥伦比亚省政府将木质颗粒作为一种可再生能源，称这一燃料可帮助各国实现减排目标，同时作为林业部门创造就业机会的一种方式。

加拿大广播公司的 The Fifth Estate节目组调查发现，德拉克斯发电厂将一个自称绿色的小行业发展成一个由投资者驱动、在不列颠哥伦比亚省古老森林地区进行采伐的国际业务。

科学家和环保活动人士认为，木质颗粒燃料的生产远不是绿色环保的，也没有给不列颠哥伦比亚省创造多少就业机会，实际上这一燃料的生产会使气候危机变得更糟。

批评人士说，这一切是在不列颠哥伦比亚省省长约翰·霍根的新民主党政府的支持下进行的，霍根政府长期以来被批评与林业过于接近。

位于不列颠哥伦比亚省Prince George附近的木质颗粒燃料生产场地 照片：CBC

木质颗粒燃料行业说这一原料是可再生的，因为树木会重新生长，而化石燃料不会。科学家的观点是，森林需要几十年，甚至几个世纪才能再生，而且燃烧木材产生的碳排放比煤炭更多，另外，产自不列颠哥伦比亚省的木质颗粒燃料有损该省的原始森林。

德拉克斯发电厂从世界各地的森林获取木质颗粒燃料，包括美国、欧洲和南美。该公司计划到2030年将木质颗粒燃料产量提高一倍，从全球500万吨提高到800万吨。

不列颠哥伦比亚省的许多观察家提问：这一增产的原料将来自哪里，这对该省的森林意味着什么？

CBC News, adaptation en chinois par Beijia Lin