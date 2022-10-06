加拿大冰球协会丑闻持续发酵，各大赞助公司纷纷撤资

联邦体育部长圣昂杰（Pascale St-Onge）再次对加拿大冰球协会提出严厉批评，她敦促冰球协会管理层尽快离职，以拯救这一机构。加拿大总理特鲁多星期四（10月6日）说，是时候考虑成立一个新的组织来取代加拿大冰球协会了。

加拿大冰球协会前任董事会主席布林德阿穆尔（Brind’Amour）在今年8月初辞职，由安德莉亚·斯金纳 (Andrea Skinner) 担任董事会临时主席。

联邦体育部长圣昂杰（Pascale St-Onge） 照片：La Presse canadienne / Justin Tang/The Canadian Press

联邦体育部长圣昂杰此前已提议对冰协管理层进行调整，她认为管理机构的大规模辞职对于恢复公众信任是必要的。但斯金纳到目前为止一直坚称，加拿大冰球协会不会对其管理层进行调整。

到昨天到今天（10月6日），Canadian Tire公司, Telus公司, Tim Hortons公司分别宣布取消对加拿大冰球协会的赞助，此前，Chevrolet Canada公司，Scotiabank已经提出取消对加拿大冰球协会的赞助。到目前为止，另一主要赞助商Imperial Oil公司还没有做出决定。

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CBC News, adaptation en chinois par Beijia Lin