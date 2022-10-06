信用卡新规则：从今天起信用卡支付可能被征收使用费

尽管消费者喜欢信用卡支付的方便和奖励积分，但多年来零售商却对信用卡交易费不满，因为零售商家必须从每笔销售中支付一定比例的费用给信用卡公司。这一交易费用从低于1%到高于2%不等。

作为当年信用卡协议的一部分，商家被禁止将该交易费转嫁给消费者。但在今年早些时候有所变化，VISA公司、万事达公司（MasterCard）等信用卡公司在加拿大就这一问题的长期集体诉讼达成了和解，他们同意向商家返还过去十年中收取的1.88亿美元的交易费，并且同意商家可自行决定，在收取信用卡付费时，是否将信用卡交易费转嫁给消费者。

大多数欧洲国家都将信用卡交易费定在远低于1%的水平。VISA公司说，其在加拿大的卡的平均交易费是1.4%。

从今天（10月6日）开始，商家必须提前30天通知信用卡公司他们计划开始向顾客收取费用，他们还必须在收款时向顾客说明要收取附加费用，而且这一附加费用不能超过他们支付的交易费。另外，附加费的上限为2.4%。

但这一新规则目前不会在魁北克省实施，因为魁北克省的《消费者保护法》禁止这类收费。

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CBC News, Pete Evans, adaptation en chinois par Beijia Lin