加东纽芬兰省政府向纳税人发放一次性生活补助

省政府将根据2021年的个人所得税申报表来发放补助。这一年的年收入在10万加元以下的人可领到500加元，年收入在10万加元至12万5千加元之间的人可领到的数额较低。这个收入标准意味着该省大部分人都有资格获得补助。没有报税的人如果在今年年底以前补报也可领到。

纽芬兰省长弗里（Andrew Furey）说，省政府决定直接发放补助，而不是用税款减免的方式来帮助省民，因为生活费用上涨是人们当下就面临的问题。

省财政部长科迪（Siobhan Coady）说，一旦省议会通过这个计划，支票将尽快寄出，预计会在圣诞节前发到大家手里。

这次发放的补助金总额预计将达到1.94亿加元。省政府今年4月份公布财政预算报告时，预测今年该省财政赤字为3.51亿加元。但是科迪说，原油价格上涨使省政府税收增加，因此有能力采取这项措施。

（CBC News, adaptation en chinois par Wei Wu）