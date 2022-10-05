普京签署乌东四州入俄法律，同时觊觎更多乌克兰领土

克里姆林宫发言人佩斯科夫同一天在新闻发布会上表示，某些乌克兰地区将会被收回，俄罗斯政府将就此继续征求那些 渴望拥抱俄罗斯 的当地居民的意见。但是他没有明确说明打算兼并的是哪些地区，也拒绝证实俄罗斯是否将组织更多的入俄公投。

俄罗斯兼并乌东四州是第二次世界大战结束以来领土面积最大的兼并行动，如果加上2014年被兼并的克里米亚，面积超过乌克兰国土五分之一。

普京签署乌东四州入俄法律后不久，乌克兰总统办公室主任耶尔马克在社交媒体上发帖说，该法律的价值 还不如那张纸 。

与此同时，乌克兰军队继续在东部和南部推进，宣布收复了赫尔松州的七个定居点，卢甘斯克州西部的四个定居点和顿涅茨克州北部的最后两个被俄军占领的定居点。

俄罗斯媒体此前报道说，在尼古拉耶夫州，俄军已从所占领的最后一个定居点撤走。但这个消息尚未被证实。

（AP, Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu ）