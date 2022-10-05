军人的首要任务不是救灾：前加拿大安全顾问警告

法登在自由党执政时和保守党执政时都担任过总理安全顾问，也曾担任国防部副部长和加拿大安全情报局局长。他星期二（10月3日）在众议院国防委员会发言时强调，他的观点与党派无关。

他表示，并不是说军队在民众受灾时应该袖手旁观，但是近年来的问题是，政府动不动就派军队救灾。他认为，军队应该是在没有别的救灾办法时才动用的，而现在好像成了政府唯一的办法。

他呼吁联邦政府对省市和民间应对灾情的能力进行全面、独立的调查。

前加拿大安全情报局局长法登。 照片：La Presse canadienne / Adrian Wyld

加拿大国防部官员普雷沃（Paul Prevost）少将上星期在众议院国防委员会作证时说，过去十年来，军队被要求协助救灾的次数在成倍增加。在2010到2017年期间，平均每年两次；在2017年到2021年期间，平均每年四次；在新冠疫情期间118次，主要是帮助安大略省和魁北克省爆发群居性感染的老人院。

法登说，军人现在训练不足，而他们在清理树枝或救火的时候就不能正常训练。这个道理，你不用坐在总参谋长的位置上也能明白。

（CBC News, adaptation en chinois par Wei Wu）