加拿大军队也闹房荒：四千多名军人及家属在等住房

加拿大国防部目前有大约12000套可出租的军人公寓。加拿大军队总参谋长艾尔（Wayne Eyre）今年年初曾表示还需要4000到6000套。在BC省维多利亚市附近的埃斯奎默尔特军事基地，等候者名单上有将近七百人。新入伍的水兵在初期训练结束几个月后，仍然住在训练营房里。

五年前，加军住房局曾建议在十年内修建1300套新公寓，但是在过去五年中仅有132套建成。

而在另一个位于BC省科莫克斯的军事基地，在等候名单上的军人得到的建议是可以向当地住房公益组织寻求帮助。

加拿大皇家海军司令官托普希（ Angus Topshee）说，这对目前正面临兵员不足的海军来说是个大问题，因为海军驻防的维多利亚市和加东哈利法克斯市都是住房费用高而空房率低的城市。

他表示，希望军事基地所在省市的政府和联邦政府能够联手合作，帮助军队解决房荒问题。

（CP, Lee Berthiaume, adaptation en chinois par Wei Wu）