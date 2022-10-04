加拿大六省自10月1日起提高最低工资。

提高后的六省最低小时工资： 安大略省：15.5加元 萨斯喀彻温省：13加元 曼尼托巴省：13.5加元 新斯科舍省：13.6加元 新不伦瑞克省：13.75加元 纽芬兰省及拉布拉多地区：13.7加元

目前安大略省、阿尔伯塔省、BC省和北方三地区的最低工资已达到或超过每小时15加元。还有几个省份已公布把最低工资提高到这个水平的时间表。根据它们各自的省政府网站提供的信息，曼尼托巴省将在2023年10月以前，萨斯喀彻温省在2024年10月以前，新斯科舍省和纽芬兰省在2024年4月以前把最低工资提高到每小时15加元。

加拿大劳工大会主席布拉斯克（Bea Bruske) 说，劳工权益组织为15加元的最低时薪呼吁了很多年，现在虽然达到目的，却赶不上物价上涨的幅度。以目前的通胀率，最低时薪需要提高到每小时20加元。

劳工权益组织为15加元的最低时薪呼吁了很多年。 照片：CBC / Carlos Osorio

但是企业界认为，提高最低工资的举措将使那些在遭受疫情打击后艰难求生的企业处境更加困难。加拿大独立企业联合会主席凯利（Dan Kelly）说，现在销售额恢复正常水平的小企业还不到半数。它们因疫情背上的债务平均达到16万加元。这种时候涨工资，企业可能不得不提高产品价格或减少运营时间。

凯利表示理解各省政府在工资问题上受到的压力，但是希望它们找到其他方法来减轻企业负担，例如暂时冻结企业的就业保险费。

(CP, Brett Bundale, CBC, adaptation en chinois par Wei Wu)