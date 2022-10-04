直击魁省省选夜：华裔聚居、选情紧张的南岸La Pinière选区究竟花落谁家？

星期一晚间，当加广记者抵达魁省La Pinière选区自由党候选人琳达.卡容（Linda Caron）竞选总部的，投票刚刚截止，而各大媒体发布预测，执政未来联盟（CAQ）再次赢得多数党政府。

随即，媒体预测魁省自由党（PLQ）成为官方反对党。

截止发稿，CAQ在魁省议会125个议席中赢得了89个席位，比上次选举多出15席，而自由党赢得了23个选区，比上次少了8席。

接着是团结党（10席），魁人党（3席），而保守党没有赢得席位。

初步统计，今年有超过387万魁省选民投票，投票率达到了64%，但比2018年下降了2.4%。

琳达.卡容胜选后对支持者发表演讲。 照片：Radio-Canada / Yan Liang / RCI

卡容胜选：强调多元与团结

与党派胜选迅速确认相比，南岸布罗萨（Brossard）La Pinière选区的结果却陷入紧张胶着，迟迟无法确认。

开票之后，CAQ候选人桑谬.格涅尔（Samuel Gatien)一度 领先，之后自由党候选人卡容后来居上，随后，两人曾几度交替领先，票数咬得非常紧。

直到晚间十点过后，卡容的领先位置才算稳定下来。

最终，卡容以10510票当选，比格涅尔多出了2100票，而保守党候选人塔雷娜·布拉科娃（Tzarevna Bratkova)得票排在第三位。

根据魁北克选举委员会的数据，La Pinièr选区人口为75,710 ，有合格选民55,453 人，当中的华裔选民超过13%。

往年的选举，华裔投票率常常不尽人意，而今年，华裔投票数字还没有统计出来。

La Pinière选区CAQ候选人格涅尔，右，初次竞选，成绩不俗。医生沈逸一直在协助他。 照片：Radio-Canada / Yan Liang / RCI

新当选的自由党议员卡容在她的竞选总部发表答谢词。她表示，最感谢她的团队，没有他们就不会有选举的胜利。

她也非常感谢自己的家人，她的母亲Helene和先生Johnathan一直在参与竞选的义工工作，她还特别提到了在中国领养的女儿Jasmine。

接下来，我会迅速组织一个选民见面会，倾听他们的想法，告诉他们我办公室的大门永远是对他们敞开的。同时，我知道，CAQ是多数党政府，对于他们在竞选中的一些言论，我理解这会让很多人感到受伤，我会继续观察，看看如何应对这些挑战。 引自 琳达.卡容

在省自由党卡容竞选总部坚持到最后的三位华裔义工，从左至右，关爱燕、詹钜辉、以及Yvonne. 照片：Radio-Canada / Yan Liang / RCI

有政治评论人士指出，之前许多年，魁省选民是在自由党和魁人党（PQ）之间选择，而把联邦和魁省独立之争放在一边的CAQ异军突起，连续两届赢得多数党政府，自由党和魁人党的议席却在持续下降，两党需要进行深刻反思他们的未来。

之前自由党和魁人党轮流执政，其实就是主张联邦制，和主张魁省独立的力量轮流占上风。而现在，CAQ虽然不再公开提独立，但是他们是在一点点推动独立 —— 这点上，魁人党还是比较诚实和透明。 引自 琳达.卡容

她还认为，对自由党来说，各种力量必须坐下来，认真思考这些问题，集思广益，有一个清晰的未来图景，来适应魁省政治版图变化。

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华裔义工有始有终

在卡容的竞选总部，几位华裔竞选义工一直坚持到晚上八点停止投票，他们也才结束最后一天的电话催票。

来自香港的詹钜辉，在蒙城已经生活了35年，是一位成功企业家，多年来都在为自由党做义工。

他表示，自己支持自由党的原因就是它的移民政策，比较在中间，支持和鼓励移民。

这是为什么我想告诉所有亚裔，大家需要投票。我看到所有的移民，来到这里，从一无所有开始，发展事业，建立家庭。不是我夸张，如果没有移民设立的企业交税，魁北克的经济将损失很大一块。 引自 詹钜辉

另一位卡容团队的华裔义工郭楚琦也同意这个说法，觉得自由党更加包容，让社区更加多元。

对卡容胜选，华裔义工们当然非常开心，觉得自己的努力没有白费。接下来，他们希望卡容能够着手处理选区民众关注的家庭医生短缺，幼儿园席位短缺等问题。

而在人声鼎沸的CAQ竞选分部，记者采访了一直协助格涅尔竞选的华裔医生沈逸。

他表示，自己和格涅尔是同事，了解他是一个靠谱的人，并且一直在帮助弱势人群，比如吸毒者，精神疾病困扰人群。

我个人也担心96号法案，不过，我理解，法案主要还是希望敦促新移民学习法语。还有，他们针对移民的言论，令我不安。但我觉得，CAQ并不是要求独立的政党，而我非常支持这位候选人。 引自 沈逸

值得一提的是，La Piniè选区1988年设立以来，一直是非常坚定的自由党选区，这次格涅尔以初生牛犊不怕虎的姿态取得了不俗的成绩，的确可以说是个不大不小的奇迹。

沈逸还分析说，竞选中，包括CAQ前移民部长针对移民的争议性讲话，其实伤害了在蒙特利尔移民聚集、多元文化选区的CAQ候选人，比如格涅尔，他对此感到惋惜。