加拿大政府宣布制裁25名伊朗军政高官和9个伊朗机构。

22岁的伊朗女子阿米尼（Mahsa Amini）上个月因没有按法律规定正确佩戴头巾而被道德警察逮捕，两个小时后在拘留中心昏倒，在医院昏迷三天后于9月16日死亡。此事在伊朗引发大规模抗议以及随之而来的警察暴力镇压。

根据伊朗人权组织的统计，到目前为止，伊朗全国已有至少92名示威者丧生。

乔美兰说，被制裁的伊朗官员在实施镇压措施和践踏人权方面起了重要作用。这个制裁名单包括伊朗军队总参谋长、情报与国家安全部部长、道德警察总长、伊斯兰革命卫队司令及下属圣城军的指挥官等人。

渥太华大学的中东问题专家朱诺（Thomas Juneau）说，这种针对性强的制裁措施比一般性的制裁有效。许多伊朗高官或者他们的家人有资产在加拿大并送孩子来这里上学。他认为，即使制裁名单上有些人与加拿大没有关联，这样的制裁仍然是重要的。因为它向加拿大人、向加拿大的盟国和伊朗政府表明加拿大反对暴力的立场。

刚刚过去的周末在温哥华，声援伊朗示威者的抗议集会。 照片：Radio-Canada / Alexandre Lepoutre

阿米尼之死在多伦多、蒙特利尔等加拿大城市的伊朗移民社区也引起了大规模抗议。

加拿大与伊朗之间自2012年起处于断交状态。2018年，加拿大众议院通过了把伊朗革命卫队定为恐怖组织的提案，但是政府一直没有付诸实行。

（Radio-Canada, Louis Blouin, adaptation en chinois par Wei Wu)