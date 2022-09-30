普京宣布乌东四州并入俄罗斯，泽连斯基宣布乌克兰以加急程序申请加入北约

他呼吁乌克兰 停止敌对行动 ，重新坐下来谈判，同时表示绝不会放弃新到手的领土。

四州领土面积总和占到乌克兰国土的15%。这是二战结束后欧洲规模最大的领土兼并。此前俄罗斯策划了四州入俄公投并宣布以压倒性多数通过。

俄军未能占领上述四州中任何一个州的全部领土。这就意味着，对普京来说，目前在这些地区作战的乌克兰军队正在侵略俄罗斯的领土。乌克兰总统泽连斯基星期五发表视频讲话，谴责普京不知尊严与诚实为何物，企图用卑劣手段划分边界。他同时宣布签署乌克兰以加急程序加入北约的申请。

泽连斯基说，乌克兰愿意与俄罗斯进行谈判，但不会与普京谈，而是和另一位俄罗斯总统谈。

俄军导弹击中乌克兰南部城市扎波罗热的一支平民车队，导致25名平民丧生，50多人受伤。 照片：Reuters / STRINGER

星期五在乌克兰南部城市扎波罗热附近，一个由平民组成的车队遭到俄罗斯导弹袭击，25人死亡，50多人受伤。

与此同时在顿涅茨克州，乌克兰军队完成了对当地重要据点利曼（又译莱曼）的包围。城内守军在交战之初有一万多人。

自从普京宣布局部动员令以来，成千上万的俄罗斯人逃避兵役涌入周边邻国。芬兰宣布从今天起不再允许俄罗斯人以游客身份入境。蒙古前总统额勒贝格道尔吉谴责俄罗斯政府让少数民族充当炮灰。他呼吁布里亚特人、图瓦人和卡尔梅克人不要参战，并表示蒙古国将接收来自这几个民族的逃兵役者。

（CBC, AP, AFP, adaptation en chinois par Wei Wu）