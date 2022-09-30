加拿大全国各地举行真相与和解日纪念活动。

加拿大总理特鲁多身穿橙色衬衫（真相与和节日也被称为 橙色衬衫日 ）发表声明，呼吁加拿大人今天用一点时间了解原住民寄宿学校的历史和持续至今的影响，倾听幸存者的声音。 在走向民族和解的过程中，每个人都可以发挥作用。

在首都渥太华市，斯帕克斯路61号新添了一块纪念加拿大医生彼得.布莱斯（Peter Bryce）的匾牌。他的关于原住民健康状况的专著《全国性罪行》正是由这栋楼里的詹姆斯霍普出版社在1922年出版。

渥太华市斯帕克斯路61号新添了一块纪念加拿大医生彼得.布莱斯（Peter Bryce）的匾牌。 照片：Radio-Canada / Jean Delisle

布莱斯医生在上世纪初曾经担任联邦印第安事务部的首席卫生检查官。他在1906和1907年撰写的年度报告披露了原住民寄宿学校恶劣的卫生状况和居住条件，学生的高患病率和高死亡率。

他因此受到打压，被削减研究经费，并被强迫退休。也曾撰写过关于移民精神状况的报告，1909年10月在美国公共卫生协会宣读。

1932年1月，他在西印度群岛旅行时去世，享年78岁。在他关于原住民健康和卫生状况的著作出版整整一百年后，他终于作为第一个揭露原住民寄宿学校真实状况的吹哨人被嘉奖和纪念。

（CBC News, Darren Major, Olivia Stefanovich, adaptation en chinois par Wei Wu）