原住民艾沙库安的家属提出民事诉讼，索赔约270万加元

2020年9月28日，魁北克省马纳万保留地居民艾沙库安在若里耶特市医院就医时死亡，死前受到两名护士的歧视性羞辱。艾莎库安当时37岁，是7个孩子的母亲。

在新闻发布会上，艾莎库安家人的代表律师马丁·梅纳德（Patrick Martin-Ménard）强调，根据魁北克验尸官的结论，种族主义在艾莎库安的死亡中起了作用，她的死不是自然原因，而是因为她没有获得本应得到的护理。

一位急诊医生在接受验尸官的调查时说，艾莎库安在被注射了强力镇静剂后出现了心脏骤停，她死于肺水肿。

艾沙库安的丈夫和儿子。 照片：Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

在这一提交给若里耶特法院的索赔诉讼中，艾莎库安的家人，包括她的丈夫，母亲，和7个子女，共同要求Lanaudière综合保健和社会服务中心（CISSS），当时歧视性侮辱艾莎库安的护士，以及当时为艾莎库安治疗的医生，总共赔偿267.5万加元。具体细节包括：医院主管部门赔款50万加元，当事的一名护士Paule Rocray赔款2万加元，当事医生Jasmine Thanh赔款15.5万加元。

在新闻发布会上，艾莎库安家人的律师梅纳德同时指出，艾莎库安的遭遇并不是一个单例，

当地医院主管部门清楚他们是如何让当地社区失望的，他们本来应该知道必须采取紧急行动来改善为当地原住民提供的医疗服务。

艾莎库安的家人表示仍然希望魁北克省政府实行乔伊斯原则，该原则旨在保证原住民不受歧视地获得公平的医疗和社会服务。

（CBC News, Miriam Lafontaine, adaptation en chinois par Beijia Lin ）