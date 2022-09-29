加拿大极右团体Diagolon的领导人麦肯齐被捕

据麦肯齐的伴侣梅·古普蒂尔（Morgan May Guptill）说，周三下午，麦肯齐在哈利法克斯科尔港的家中被该地区警察扣留。

她说，她和麦肯齐在当天早些时候查看他们家的监控录像时注意到，警察曾在他家门口停留，他们随后电话了警方，得知警方已有逮捕令，于是她和麦肯齐在家门前的车道上等待警察，配合了警方的逮捕。

逮捕麦肯齐的指控是几个月前提出的，7月18日，萨斯喀彻温省皇家骑警指控麦肯齐去年11月在萨斯喀彻温省涉嫌攻击、使用限制性武器等。目前还没有公布此案的确切开庭日期。

今年6月的一份议会报告指出，麦肯齐领导的Diagolon是一个有意识形态动机并具暴力倾向的极端组织。但麦肯齐和他的追随者嘲笑这一说法，表示他们的一些举动只是在和媒体开玩笑而已。

本周早些时候，麦肯齐还声称，他在播客中说要强奸保守党领袖普瓦列弗尔（Pierre Poilievre）的妻子阿娜依达也是在开玩笑。在这一播客中，另一名男子问麦肯齐，如果他的伴侣在身边，他是否会谈论强奸一个女人。他说他会，并表示他的伴侣梅也会愿意加入进来。

麦肯齐的伴侣梅·古普蒂尔说，这些话是完全不适当的，她表示她从没未对麦肯齐说过这话，她希望麦肯齐能发布一个视频对此做出道歉。

在一份声明中，保守党领袖普瓦列弗尔谴责麦肯齐这一播客言论 令人恶心 ，他把麦肯齐和他的播客同伙称为 垃圾 和 失败者 （ dirtbags and losers. ）。加拿大皇家骑警在本周一证实，他们正在调查这一性暴力威胁。

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CBC News, Geoff Leo, adaptation en chinois par Beijia Lin