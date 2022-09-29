大学校园中的食品银行

加拿大统计局上周发布的数据显示，加拿大人8月份为食品和日用品支付的费用比前一年高出近10%。近10%的加拿大人说他们在过去12个月中经历了食品短缺问题。

许多加拿大大学生面临食品短缺问题，食品涨价和学费上涨是造成大学生食品短缺的两个主要原因，另外高房租也是一个因素。

阿尔伯塔大学校园食品银行负责人艾琳·奥尼尔（Erin O'Neil）说，自开学以来，已有几百名学生来登记，成为食品银行的常规订户，她说，目前每周分发的食物量相当于2019-2020学年中每月的分发量。目前阿尔伯塔大学食品银行每周需要发出180个食品篮。

爱德华王子岛大学的食品银行目前也需要每周准备100个食品篮。

阿尔伯塔皇家山大学最近做的一项调查显示，大约10%的学生没有食物保障，75%的学生说受到了严重影响，比如因为没有钱而决定少吃一顿饭。

大学食品银行设在校园内的免费食品柜 照片：Colin Hall/CBC

阿尔伯塔皇家山大学的食品银行最近在校园中设置了五个免费食品柜，这些食品柜包括橱柜，冰箱和微波炉，里面存放了新鲜水果，奶酪，酸奶和燕麦点心等，也包括一些卫生和清洁用品，供学生自由取用。这一免费食品柜很受欢迎，校园食品银行每周两次给这些食品柜补充库存。

阿尔伯塔大学的食品银行目前把每周一次的免费早餐扩展到第二个校园，另外在主校园提供校车服务，专门送学生去远一些但食品价格比较便宜的超市购物，阿尔伯塔大学位于埃德蒙顿市的昂贵地段，超市食品价格高于其它地段。

CBC News, Julia Wong, adaptation en chinois par Beijia Lin