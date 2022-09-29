【报道】灾害中的温暖：华裔夫妇免费为新斯科舍省受飓风影响居民提供近千份热餐

上周六，菲欧娜飓风袭击加拿大大西洋沿岸的新斯科舍省。在布雷顿角岛，多处居民区断水断电。住在当地悉尼市的丁盈和杨磊夫妇在这几天里，免费为当地居民送出了千份免费炸鸡块和薯条等热餐。

本周二，丁盈通过电话接受了加广中文台的采访。

我们当时没有想那么多，就是很直觉地想帮助一下周围的邻居和居民，因为飓风断水断电，他们承受了很多，我们就是能帮就帮一下，完全没有想到引发这么大的反响。 引自 丁盈

她告诉记者，上周六，飓风到来，大风大雨一整天，他们都没有出门。星期天，飓风过后，他们给周围的邻居打电话，结果听说，因为停水停电，很多人连口热水或热汤都喝不上。

夫妇俩在格拉斯湾有一间炸鸡店（Jay’s Chicken &Pizza)，于是决定帮帮大家。

我们餐馆有丙烷炉子，至少可以烧些热水给他们。之后我们发现，周围很多人都受到了影响，我就觉得，可以帮助更多的人。于是当天三点半开始，我找了几位志愿者，做一些炸鸡块、薯条等热餐，免费送给周围的邻居。让我觉得开心的是，朋友们也很帮忙，天黑之后，拿着蜡烛和电筒过来帮忙。我们一直做到晚上将近11点，大约做了400份热餐 —— 每一份是够两人份的，所以，应该能帮助到八九百人。 引自 丁盈

平常，他们卖的炸鸡份量比较大，但这样的紧急状况下，一是熟得慢，而是怕丙烷炉子做不了那么多，所以，杨先生要先把鸡块剁成小块，这样更容易熟，像辣子鸡那样。他们就是希望能够快些出餐，能让更多人吃上口热乎饭。

到了第二天，丁盈夫妇觉得这个事情很有意义，所以，在他们的悉尼市新店内，也做了约400份炸鸡块和薯条，免费送给大家。

加拿大国家广播公司（CBC）的当地记者专门赶去了他们的餐馆。

当时，天已经黑下来了，丁盈、杨磊夫妇和志愿者们打着手电、点着蜡烛紧张地做着炸鸡，他们六岁半的女儿Kate带着记者参观，介绍自己的父母，还把一盒一盒的炸鸡和薯条送给排队的人群。

前来领取食品的人龙从店里一直排到店外，几位接受采访的顾客都很感动，表示这真是 太棒了 , 太令人赞叹了 。

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丁盈感叹CBC的影响力。报道播出后，有来自不同地方的热心人士给他们捐款，目前总共筹得950加币。

她觉得，这些捐款应该用在有需要的灾民身上，所以，他们会继续为有需要的人提供免费食品。

她说，白天的时候，他们从格拉斯湾开车到悉尼，短短20多分钟的路程，一路上看到，这次受到飓风的破坏真是太大了，房子电线杆树木倒掉无数。接下来，飓风虽然过去了，但是，电力恢复还需要一些时间，而且，很多人可能房子也没有了，重建需要的时间更长。所以，他们还会力所能及，帮助有需要的人。

根据报道，菲奥娜飓风在大西洋沿岸省份造成的损失可能是这个地区有史以来最严重的加

拿大联邦政府和受灾地区的省政府都承诺提供支持。但是具体数额和方式尚未完全公布。纽芬兰省政府已宣布拨款三千万加元帮助受灾者。

希望安安静静地生活

丁盈和杨磊夫妇俩来自上海，原本是药剂师。

丁盈认为，可能是职业的原因，他们都有一颗仁爱之心。

十年前，两人来到新斯科舍省的悉尼市。最开始，在当地的大学读公共卫生。但毕业之后发现，找不到对口的工作。

于是，在2016年，他们买下了在格拉斯湾的这间炸鸡与披萨店。

这间餐馆原本属于一对老夫妇，从1966年就开始在当地经营了，可以说，是一间老店。

王盈、杨磊夫妇接手后，周围邻居、店里的老顾客一直很支持他们。

一年多之前，他们又在悉尼市开了新店。

从繁华大都市上海，来到宁静美丽的开普敦湾岛，丁盈觉得很适应。

她说，我们从上海来的时候，就希望找一个与世无争、宁静的地方，安安静静地生活。