加东飓风灾区的保险理赔可能高达7亿加元，但仅涵盖小部分损失。

国际信用评级公司DBRS晨星的保险部门负责人阿尔瓦雷斯（Marcos Alvarez）介绍说，因大风、被刮倒的大树或房顶漏水造成的损失，一般的房屋保险和财产保险都是会赔偿的。但是在绝大部分情况下，风暴潮造成的洪水不在理赔范围内。

而风暴潮，即海面因强风或气压变化而异常升高，恰好是这次飓风中房屋和财产被损毁或被冲走的重要原因。加拿大的大部分保险计划都需要单买风暴潮保险。但是大部分需要这类保险的人都没有，一是因为提供这个选择的保险公司不多，二是因为非常贵。

星期三，总理特鲁多继续走访灾区。在受灾最重的纽芬兰省巴斯克港，一个当地居民忍不住抱住他流泪。 照片：La Presse canadienne / Frank Gunn

加拿大联邦政府和受灾地区的省政府都承诺提供支持。但是具体数额和方式尚未完全公布。纽芬兰省政府已宣布拨款三千万加元帮助受灾者。

在加拿大，造成最高额保险赔偿的自然灾害是2016年的麦克穆雷堡山火，高达40亿加元。

（CBC News, Pete Evan, adaptation en chinois par Wei Wu）