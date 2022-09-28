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加东飓风灾区的保险理赔可能高达7亿加元，但仅涵盖小部分损失
周末袭击加拿大东部的菲奥娜飓风在大西洋沿岸省份造成的损失可能是这个地区有史以来最严重的，但是保险业专家警告说，尽管房屋保险和财产保险的赔偿总额可能高达7亿加元，但是受灾者的大部分损失将不在理赔范围内。
国际信用评级公司DBRS晨星的保险部门负责人阿尔瓦雷斯（Marcos Alvarez）介绍说，因大风、被刮倒的大树或房顶漏水造成的损失，一般的房屋保险和财产保险都是会赔偿的。但是在绝大部分情况下，风暴潮造成的洪水不在理赔范围内。
而风暴潮，即海面因强风或气压变化而异常升高，恰好是这次飓风中房屋和财产被损毁或被冲走的重要原因。加拿大的大部分保险计划都需要单买风暴潮保险。但是大部分需要这类保险的人都没有，一是因为提供这个选择的保险公司不多，二是因为非常贵。
加拿大联邦政府和受灾地区的省政府都承诺提供支持。但是具体数额和方式尚未完全公布。纽芬兰省政府已宣布拨款三千万加元帮助受灾者。
在加拿大，造成最高额保险赔偿的自然灾害是2016年的麦克穆雷堡山火，高达40亿加元。
（CBC News, Pete Evan, adaptation en chinois par Wei Wu）