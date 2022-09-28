每年接收移民超过五万如同自杀：魁北克未来联盟党魁言论引起争议

勒格星期三上午在蒙特利尔商会发表讲话时说，他所领导的魁北克未来联盟如果继续执政，将会对新移民的法语水平提出更高的要求。他还说，在扭转法语衰落的趋势之前就把每年接收新移民的数量增加到五万以上，对魁北克来说如同自杀。随后他纠正说，对法语来说如同自杀。

作为上一届执政党的领袖，勒格本来就是其他候选人的主要攻击目标。这番言论一见报，几个主要政党的领袖立刻群起而攻之，称勒格的讲话不负责任。与此同时，省移民部长布雷上星期在一次辩论中的言论被人挖掘出来。布雷当时说，80%的移民都定居在蒙特利尔，不工作，不说法语，也不接受魁北克社会的价值观。

布雷今天澄清说，他的意思是，一方面，大部分移民定居蒙特利尔，另一方面，他们当中有些人不工作，不讲法语，也不接受魁北克社会的价值观。

勒格随后在新闻发布会上坚持自己的观点，但同时表示，布雷如果重新当选，将不会再担任移民部长。

魁北克各政党主张每年接收移民的数量

魁北克党（PQ，又译魁人党）：35000

魁北克未来联盟（CAQ）：50000

魁北克保守党（PCQ）50000

魁北克自由党（PLQ）：70000

魁北克团结党（QS）：60000-80000

（Radio-Canada, Valérie Boisclair, Jérôme Labbé, adaptation en chinois par Wei Wu）